Čak 70 posto Hrvata smatra da idemo u krivom smjeru, evo tko nam je najviše pao u očima

Najnovije istraživanje rejtinga političara i stranaka provedeno je u ozračju sukoba na relaciji Pantovčak - Banski dvori, ali i za vrijeme usporavanja inflacije, zahuktale turističke sezone te svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u.

RTL Danas ekskluzivno donosi CRO Demoskop za srpanj. Istraživanje je provedeno na tisuću ispitanika od 30. lipnja do 2. srpnja. Maksimalna greška uzorka je +/- 3,04 posto uz razinu pouzdanosti od 95 posto.

I HDZ i SDP bilježe blagi pad u posljednja tri mjeseca.

Foto: rtl danas

Da su izbori provedeni početkom srpnja HDZ bi bio prvi izbor s 27 posto, ali nastavljaju trend pada. Isto je vidljivo i kod najjače opozicijske stranke. SDP je na 21,5 posto. Treće mjesto drži Možemo! S 12,2 posto što je blagi rast u odnosu na lipanj.

Foto: rtl danas

Rast bilježi i Most koji je sada na gotovo 8 posto. Stranka njihove bivše članice Kluba, Marije Selak Raspudić, sada je na 2,2 posto. Slično kao i stranka na vlasti Domovinski pokret. Slijedi IDS, zatim DOMiNO, Pravo i Pravda te Centar sa skromnim rejtinzima. Sve ostale opcije su još niže, a bogat je zato bazen neodlučnih, takvih je gotovo 17 posto.

Foto: rtl danas

Milanović na vrhu ljestvice najpozitivaca

I nakon novog obračuna oko slanja počasno zaštitne bojne u Pariz isti dvojac na vrhu je ljestvice najpozitivaca. Prvi izbor je predsjednik Milanović s gotovo 25 posto, ali bilježi blaži pad u odnosu na lipanj. Značajno niže je premijer Plenković, ali uz rast pozitivnog doživljaja u odnosu na mjesec prije. U istoj usporedbi zagrebački gradonačelnik Tomašević pao je za postotni bod i pol, ali ostaje treći izbor.

Foto: rtl danas

Uz rast rejtinga, stranačkom se kolegi približila Ivana Kekin. Slijedi Marin Miletić, pa Ivan Anušić, onda i Božo Petrov. U top deset još su i Sandra Benčić, Biljana Borzan i Dalija Orešković. Nitko je i dalje traženi političar - da je on najpozitivac, stav je petine ispitanika.

Foto: rtl danas

Foto: rtl danas

Najnegativci na čelu s Plenkovićem

Na ljestvici najnegativaca vrh drži isti posvađani duo, ali značajno je uvjerljiviji premijer s 34,3 posto. Prati ga predsjednik Milanović s 12,5 posto, a kod obojice je vidljiv rast negativnog doživljaja u odnosu na mjesec prije. Isto bilježi i Tomislav Tomašević dok je kod Ivana Penave vidljiv pad negativnog doživljaja.

Foto: rtl danas

Na neprestižnoj su ljestvici još: Sandra Benčić, Siniša Hajdaš Dončić, a tu je i dalje bivši političar i bivši ministar, liječnik Vili Beroš koji se nakon zatvora vratio na stari posao u bolnicu.

Foto: rtl danas

Tu je i Dalija Orešković, slijedi Milorad Pupovac, pa Josip Dabro i Ivana Kekin s istim rejtinzima. Da su negativni svi političari stav je 12 posto ispitanika.

Foto: rtl danas

Čak 70 posto smatra da idemo u krivom smjeru

Školska godina je završila školarcima, a donosimo i ocjene političkih institucija. Ured predsjednika i dalje je na dobar (tri) dok su i Vlada i Hrvatski sabor na dovoljan (dva).

Foto: rtl danas

A kako ispitanici ocjenjuju smjer kretanja države? U srpnju čak 70 posto smatra da idemo u pogrešnom smjeru dok nešto iznad 20 posto smatra da je smjer dobar.

Foto: rtl danas

Završavamo s događajem mjeseca. Očekivano, to je nastup hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu u nogometu. Četvrtina ispitanika prolazak skupine ocjenila je događajem mjeseca.

Foto: rtl danas

Ostali događaji, od toplinskog vala, preko inflacije do svađe predsjednika oko hrvatskog sudjelovanja na mimohodu u Parizu ispitanici biraju znatno rjeđe.

Istraživanje se provodi početkom mjeseca na reprezentativnom uzorku od 1.300 ispitanika CATI metodom (telefonski). Uzorak je stratificiran po županijama i veličini naselja, uz kontrolu socio-demografskih obilježja birača po spolu, dobi i obrazovanju; standardna greška uzorka: ±2,77 posto (za utvrđivanje rejtinga stranaka ±3,1 posto) uz razinu pouzdanosti od 95 posto.