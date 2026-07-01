Inflacija je usporila? 'Usporava jedino moja plaća'; 'Bila je 5 posto, sada je 4,99'

Prema novim podacima Državnog zavoda za statistiku, inflacija je u lipnju usporila. Stopa inflacije u Hrvatskoj, mjerena indeksom potrošačkih cijena dobara i usluga u lipnju je 4,5 posto viša nego u lanjskom lipnju, ali je u odnosu na svibanj ove godine niža 0,4 posto. Nakon što je u svibnju inflacija iznosila 5,2 posto, čime je zaustavljen višemjesečni trend njezina ubrzavanja, ovo je drugi mjesec zaredom da se nastavlja trend usporavanja rasta cijena. No Hrvatska je i dalje među najgorima u eurozoni.

"Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike, nakon toga u segmentu usluga. Ono što ohrabruje je činjenica da u segmentu hrane, pića i duhana na godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8 posto. Ova stopa od 4,5 posto nije nešto što nas zadovoljava. Međutim, trend je jasan, u travnju je bilo 5,8 posto, u svibnju 5,2 posto, sad smo na 4,5 posto. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima", kaže Tomislav Ćorić, ministar financija. A stigle su i prve reakcije iz oporbe.

"Ono što je vidljivo u indeksu je da je cijena energije i dalje visoka - 13 posto. Kad usporedite s Europom, Europa sudjeluje s osam posto u potrošačkoj košarici", kaže Boris Lalovac (SDP).

'Carevo novo ruho'

"To je još jedno novo izdanje carevog novog ruha pri čemu je car - Andrej Plenković jer najbolji pokazatelj cijele te priče i šampanjca koji oni otvaraju je vidljiv u podacima Eurostata koji i dalje kaže da 19,8 posto hrvatskih građana živi na rubu siromaštva", kaže Ante Kujundžić (MOST).

U našoj stalnoj rubrici pitali smo vas: "Osjećate li i vi usporavanje inflacije?" Evo nekoliko vaših odgovora:

"Ja osjećam suprotno", kaže Sonja Sinožić.

"Ne, inflacija je kao vlak, treba joj neko vrijeme da stane", dodaje Zdravko Stanić.

"Da, baš sam išao u dućan i pojeftinile su neke stvari na akciji 3 - 5 centa. Vidi se da se balon inflacije ispuhuje. Hvala Bogu!", ironičan je Marko Turas.

"Jedino usporava moja plaća", piše Andrea Dea Senjak.

"Osjećam samo usporavanje ionako sporog razvitka", kaže Amir Imamović.

"Ja nisam osjetio ni inflaciju...", kaže Zoran Kovačević.

"Ne kužim kako ljudi ne osjete da je inflacija usporila. Bila je 5 posto, sada je 4,99...", Vlado Barušić.