Bjelica po prvi put otkrio jesu li ga iz kontaktirali iz HNS-a: 'Nisam bio zanimljiv, inače...'

Hrvatska iščekuje - tko će naslijediti Zlatka Dalića? U Nogometnom savezu još nisu službeno potvrdili ono o čemu javnost bruji - da je riječ o bivšem izborniku Slavenu Biliću! Naši sugovornici, treneri i bivši izbornici, o njemu imaju samo riječi hvale.

No, uz njega jako je glasno odjeknulo i ime Nenada Bjelice koji po prvi put o tome govori za RTL Danas:

"Nije bilo nikakvih kontakata, tako da vjerojatno za odgovorne u HNS-u nisam bio zanimljiv kandidat inače bi se javili. Do sada nije bilo nikakvih kontakata", poručio je kratko.

Tko treba biti novi izbornik Vatrenih? Slaven Bilić Ivica Olić Vedran Ćorluka Sergej Jakirović Nenad Bjelica Igor Tudor Luka Modrić Netko drugi

Njega je još u ponedjeljak u RTL Direktu predložio i legendarni komentator Božo Sušec.

"Mislim da ga treba uzeti u obzir ako je zainteresiran i ako Nogometni savez misli da bi on mogao biti kandidat. Možda još i nekoga pa neka se izvaže. Svatko ima svoje vrijednosti i mane. Neka se stavi na vagu što je najbolje za hrvatski nogomet, to bi trebao biti jedini kriterij, nema drugog, jelda?", rekao je tada.

U anketi našeg portala pitali smo i vas tko bi trebao zamijeniti Zlatka Dalića, a zasad je u prednosti s 37 posto upravo Slaven Bilić.