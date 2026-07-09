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TKO NAKON DALIĆA? /

Bjelica po prvi put otkrio jesu li ga iz kontaktirali iz HNS-a: 'Nisam bio zanimljiv, inače...'

U anketi našeg portala pitali smo i vas tko bi trebao zamijeniti Zlatka Dalića

9.7.2026.
19:21
Andrijana Čičak Božić
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Hrvatska iščekuje - tko će naslijediti Zlatka Dalića? U Nogometnom savezu još nisu službeno potvrdili ono o čemu javnost bruji - da je riječ o bivšem izborniku Slavenu Biliću! Naši sugovornici, treneri i bivši izbornici, o njemu imaju samo riječi hvale.

No, uz njega jako je glasno odjeknulo i ime Nenada Bjelice koji po prvi put o tome govori za RTL Danas:

"Nije bilo nikakvih kontakata, tako da vjerojatno za odgovorne u HNS-u nisam bio zanimljiv kandidat inače bi se javili. Do sada nije bilo nikakvih kontakata", poručio je kratko. 

Tko treba biti novi izbornik Vatrenih?

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Njega je još u ponedjeljak u RTL Direktu predložio i legendarni komentator Božo Sušec.

"Mislim da ga treba uzeti u obzir ako je zainteresiran i ako Nogometni savez misli da bi on mogao biti kandidat. Možda još i nekoga pa neka se izvaže. Svatko ima svoje vrijednosti i mane. Neka se stavi na vagu što je najbolje za hrvatski nogomet, to bi trebao biti jedini kriterij, nema drugog, jelda?", rekao je tada.

U anketi našeg portala pitali smo i vas tko bi trebao zamijeniti Zlatka Dalića, a zasad je u prednosti s 37 posto upravo Slaven Bilić. 

Zlatko DalićNenad BjelicaVatreniHrvatska Nogometna ReprezentacijaSp 2026Svjetsko Prvenstvo 2026.Slaven Bilić
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