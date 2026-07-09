Bjelica po prvi put otkrio jesu li ga iz kontaktirali iz HNS-a: 'Nisam bio zanimljiv, inače...'
U anketi našeg portala pitali smo i vas tko bi trebao zamijeniti Zlatka Dalića
Hrvatska iščekuje - tko će naslijediti Zlatka Dalića? U Nogometnom savezu još nisu službeno potvrdili ono o čemu javnost bruji - da je riječ o bivšem izborniku Slavenu Biliću! Naši sugovornici, treneri i bivši izbornici, o njemu imaju samo riječi hvale.
No, uz njega jako je glasno odjeknulo i ime Nenada Bjelice koji po prvi put o tome govori za RTL Danas:
"Nije bilo nikakvih kontakata, tako da vjerojatno za odgovorne u HNS-u nisam bio zanimljiv kandidat inače bi se javili. Do sada nije bilo nikakvih kontakata", poručio je kratko.
Njega je još u ponedjeljak u RTL Direktu predložio i legendarni komentator Božo Sušec.
"Mislim da ga treba uzeti u obzir ako je zainteresiran i ako Nogometni savez misli da bi on mogao biti kandidat. Možda još i nekoga pa neka se izvaže. Svatko ima svoje vrijednosti i mane. Neka se stavi na vagu što je najbolje za hrvatski nogomet, to bi trebao biti jedini kriterij, nema drugog, jelda?", rekao je tada.
U anketi našeg portala pitali smo i vas tko bi trebao zamijeniti Zlatka Dalića, a zasad je u prednosti s 37 posto upravo Slaven Bilić.