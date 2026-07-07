Tko bi mogao naslijediti Dalića? 'Mislim da je on dobar izbor, čovjek koji puno zna i uči'

Sportski komentator Božo Sušec gostovao je u ponedjeljak u RTL Direktu gdje je komentirao politiku u nogometu, čipove, VAR koji je zasjenio nogomet na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u SAD-u i druge teme.

Kako je Hrvatska završila sa svojim nastupom na ovogodišnjem SP-u, mnogi su već krenuli nagađati tko će naslijediti Zlatka Dalića na mjestu izbornika. Voditeljica Mojmira Pastorčić upitala ga je što misli o Slavenu Biliću kao opciji.

'Bilić je specifičan, ali ima i drugih ozbiljnih kandidata'

"Slaven Bilić je odličan momak, pametan čovjek, jako dobar televizijski voditelj, specifičan. Druga stvar, mislim da je dobar trener i čovjek, vrlo obrazovan, čovjek koji zna razmišljati i koji puno zna i uči. Mislim da je to dobar izbor, ne kažem da je jedini. Ljudi u Savezu moraju odvagnuti tko je najbolji kandidat bez obzira na osobne odnose ili vezu uz neke klubove, jer ima još drugih ozbiljnih kandidata", poručio je pa otkrio tko mu još pada na pamet:

"Na primjer Nenad Bjelica. Mislim da ga treba uzeti u obzir ako je zainteresiran i ako Nogometni savez misli da bi on mogao biti kandidat. Možda još i nekoga pa neka se izvaže. Svatko ima svoje vrijednosti i mane. Neka se stavi na vagu što je najbolje za hrvatski nogomet, to bi trebao biti jedini kriterij, nema drugog, jelda?", zaključio je.

Što je još otkrio pročitajte OVDJE.