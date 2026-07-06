HNS poslao žalbu FIFA-i zbog suđenja na utakmici s Portugalom: 'To je zloupotreba'

Kako doznaje RTL Danas, Hrvatski nogometni savez uputio je FIFI dopis, u kojem se požalio na suđenje na utakmici s Portugalom. Smatraju da je bilo više spornih sudačkih odluka, a posebno su se požalili na pogrešnu primjenu tehnologije, odnosno VAR-a.

Vatreni su, podsjetimo, ispali sa Svjetskog prvenstva nakon što je Hrvatskoj poništen pogodak Joška Gvardiola. Iz FIFA-e su priopćili da je senzor unutar lopte zabilježio kontakt kosom Igora Matanovića zbog čega je suđeno zaleđe.

'Izrazili smo duboko razočaranje'

"Hrvatski nogometni savez poslao je dopis predsjedniku FIFA-e Gianiju Infantinu u kojem smo izrazili duboko razočaranje i neslaganje zbog utakmice s Portugalom, ne zbog sudačkih odluka kao takvih jer o njima se može razgovarati nakon svake utakmice, već zbog samog procesa koji je doveo do tih odluka.

Za početak, smatramo da je kod jedanaesterca za Portugal potpuno pogrešno primijenjen VAR protokol i tu sudac nije trebao biti pozvan na pregled snimke. I još važnije kod izjednačujućeg pogotka Gvardiola protivno nogometnim pravilima i smislu nogometa je dosuđeno zaleđe Pašalića zbog nepostojećeg odigravanja lopte Matanovića, zato što je senzor tako pokazao.

Smatramo da je to zloupotreba tehnologije, koju pozdravljamo u nogometu, ali mislimo da ovakva primjena nije korisna ni FIFA-i ni momčadima i ljubiteljima nogometa i znamo da naš dopis neće umanjiti bol i razočarenje navijača i igrača, ali smatramo da je važno upozoriti FIFA-u i zatražiti detaljno obrazloženje svih odluka", rekao je Tomislav Pacak, glasnogovornik HNS-a