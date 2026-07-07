Pravda i nogomet pobijedili farsu: 'Mislio sam da je Pochettino pametniji. Smiješno i žalosno'

Nogometnoj reprezentaciji Sjedinjenih Američkih Država je stigla kazna za farsu godine, skandal bez presedana. Bog sve vidi, Bog svezna, a predsjednik SAD-a Donald Trump nije Bog, makar bi on htio da je.

Belgija je uvjerljivom pobjedom 4-1 protiv Sjedinjenih Američkih Država osigurala plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva noćas po hrvatskom vremenu, gdje će u petak od 21 sat odmjeriti snage sa Španjolskom. Na stadionu Lumen u Seattleu prvo ime susreta bio je Charles De Ketelaere, koji je postigao dva pogotka i upisao asistenciju, dok je napadač Romelu Lukaku nakon ulaska s klupe dodatno potvrdio belgijsku dominaciju.

Nadao sam se da Balogun neće zaigrati protiv Belgije, da će ga Mauricio Pochetino ostaviti na klupi, da će razum prevladati i da će se cijeli slučaj smiriti, ali to se nije dogodilo. Nadao sam se da je pametniji. Jer, nije bilo fer ni korektno da Balogun uopće igra u ovoj utakmici. Meni je nepojmljivo da se politika uopće i miješa u sport i da se takve stvari događaju. Daniel Šarić za Net.hr.

Potencijalni junak američke reprezentacije i čitavog nogometnog svijeta mogao je postati izbornik Mauricio Pochettino, da je nakon isključenja u prethodnoj utakmici na klupi ostavio Floriana Baloguna, igrača kojeg je FIFA pomilovala na telefonski poziv Donalda Trumpa. Umjesto toga, napadač je započeo susret od prve minute, što su pojedini protumačili kao posljedicu političkog utjecaja i navodnog savezništva Donalda Trumpa i predsjednika FIFA-e Giannija Infantina.

Balogun ipak nije opravdao ukazano povjerenje, a pokazalo se da ni predsjednički utjecaj ne može nadomjestiti ono najvažnije, realizaciju na terenu i sportsku pravdu. Trump se može hvaliti sportskom prošlošću, ali ne može ući u kazneni prostor i zabiti pogodak umjesto Baloguna ili Christiana Pulišića.

Foto: Jonathan Moscrop/Zuma Press/Profimedia

Svjetsko nogometno prvenstvo našlo se u središtu velikog skandala uoči ove utakmice. FIFA-ina odluka da američkom napadaču Folarinu Balogunu omogući nastup, unatoč crvenom kartonu koji je zaradio u prethodnoj utakmici, izazvala je snažne reakcije u belgijskom taboru, ali i među europskom nogometnom javnošću. Slučaj je odjeknuo nogometnim svijetom.

Belgijanci smatraju da je riječ o presedanu koji ozbiljno narušava regularnost natjecanja, a sve se češće spominje i mogućnost drastičnih posljedica za SAD ako Balogun istrči na teren. Slučaj je dodatno dobio političku dimenziju nakon navoda o telefonskom razgovoru Donalda Trumpa s Giannijem Infantinom.

Sve je započelo tijekom utakmice šesnaestine finala protiv Bosne i Hercegovine, koju je SAD dobio rezultatom 2-0. Balogun, najbolji američki strijelac na turniru s tri pogotka, isključen je u 64. minuti nakon što je u jednom duelu nagazio braniča Tarika Muharemovića.

Prema pravilima natjecanja, izravni crveni karton trebao bi značiti automatsku suspenziju za sljedeći susret, bez mogućnosti žalbe. No FIFA je potom priopćila da Balogunova kazna nije poništena, nego je “privremeno odgođena” te stavljena na jednogodišnji probni rok, čime mu je otvoren put za nastup protiv Belgije.

Daniel Šarić, bivši profesionalni hrvatski nogometaš, reprezentativac, danas trener, za portal Net.hr komentirao je čitav slučaj...

"Nadao sam se da Balogun neće zaigrati protiv Belgije, da će ga Mauricio Pochetino ostaviti na klupi, da će razum prevladati i da će se cijeli slučaj smiriti, ali to se nije dogodilo. Nadao sam se da je pametniji. Jer, nije bilo fer ni korektno da Balogun uopće igra u ovoj utakmici. Meni je nepojmljivo da se politika uopće i miješa u sport i da se takve stvari događaju. Ne samo Trump, nego bilo tko drugi. Nikad u životu ovakav slučaj nisam vidio i on je sigurni bez presedana. Nogomet treba biti fer i korektan, a ovakvi slučajevi bacaju sjenu na nogomet kao jednu predivnu igru koja mora biti čista. Uvijek će biti nekih repova, bez obzira na rezultat, ali ovakve stvari bacaju sjenu na dignitet i poštenje u današnjem nogometu", kaže Daniel Šarić.

Kako Infantino uopće dopušta takve stvari?

"Ne znam i teško mi je to reći koji su interesi i što je posrijedi, što se valja iza brda kad pričamo o toj odluci. Kažem, to nije korektno i o takvim stvarima se ne bi trebalo uopće ni razgovarati, a kamoli da se one i dogode. To nema veze s nogometom, sa sportom."

Ima li to veze s novcima, s biznisom?

"Ne znam, teško mi je reći. Interesi sigurno postoje, samo kakvi točno, možemo samo nagađati. Svjetsko prvenstvo je u tijeku i umjesto da se priča o Haalandu, o nogometnim potezima, rezultatima, tko je koga pobijedio, tko je koga prošao, o nekim stvarima koje se događaju, a koje su lijepe i nogometne, najviše se priča vode o Infantina i Trumpa. Po meni je to smiješno i žalosno", zaključio je Daniel Šarić.