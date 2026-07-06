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MOLIM!? /

Trump ni ne zna što je crveni karton, ali ga je najboljem strijelcu ukinuo jednim pozivom

Ali da je lopta recimo dodirnula kosu nekog američkog igrača, ofsajda ne bi bilo - jer Donald Trump bi lijepo nazvao Giannija Infantina i gol ne bi bio poništen.

Danas smo doznali da na ovom prvenstvu osim VAR-a postoji još jedan sudac koji odlučuje: a to je američki predsjednik. Trump je naime tražio da se jednom američkom igraču ukine suspenzija i FIFA mu je dozvolila da igra. Mooolim!?

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6.7.2026.
22:39
Mojmira Pastorčić
Donald TrumpSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.Suci
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