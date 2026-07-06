Junak Norveške pobjede nakon rušenja Brazila: 'Mijenjamo mentalitet nacije'

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SJAJNI HAALAND /

Norveška je u nedjelju poslijepodne slavila 2-1 protiv Brazila. Oba pogotka za Skandinavce postigao je napadač Manchester Cityja Erling Haaland, koji se time izjednačio s Messijem i Mbappéom na vrhu ljestvice najboljih strijelaca ovogodišnjeg Mundijala.

Četvrtinu finala izborila je i Engleska koja je pobijedila Meksiko. Koliko je ta pobjeda na legendarnom Azteci značila Gordi Albionu govori i činjenica kako se tijekom proslave ozlijedio Jordan Henderson.

Što se sve dešavalo u dvije utakmice osmine finala pogledajte u videu na vrhu.