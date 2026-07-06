Nastavlja se potraga za napadačem u Čakovcu: Policija objavila fotografiju

'OPASAN JE' /

Tri dana nakon pucnjave u središtu Čakovca osumnjičenik je i dalje u bijegu, a policijska potraga se nastavlja.

Za 43-godišnjim Danijelom Trninićem iz Siska, kojeg je policija i ranije kazneno prijavljivala, intenzivno se traga. Sumnjiči ga se da je u subotu oko četiri sata ujutro na parkiralištu iza ugostiteljskog objekta hicima iz vatrenog oružja, teško ranio dvojicu mladića.

Obojica su izvan životne opasnosti i oporavljaju se u bolnici u Čakovcu. Policija je objavila fotografiju bjegunca te upozorila građane da mu se, ako ga vide, ne približavaju jer je opasan, već da odmah nazovu 192.