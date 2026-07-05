Hrvatski košarkaši pred novim izazovom, evo što ih očekuje

NEMA LAGANO /

Pred hrvatskom košarkaškom reprezentacijom posljednja je utakmica u skupini prvog kruga kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Nakon uvjerljive pobjede na Cipru 123-50, u ponedjeljak ih u Osijeku čeka dvoboj protiv Izraela. Hrvatska je već osigurala drugi krug kvalifikacija, u kojem ih čeka novih šest ključnih dvoboja s protivnicima iz skupine F u kojoj je prolaz već osigurala Poljska dok se za ostala dva mjesta bore Nizozemska, Latvija i Austrija. U rilogu pogledajte što je rekao hrvatski izbornik Mijatović.