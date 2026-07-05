FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEMA LAGANO /

Hrvatski košarkaši pred novim izazovom, evo što ih očekuje

Pred hrvatskom košarkaškom reprezentacijom posljednja je utakmica u skupini prvog kruga kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Nakon uvjerljive pobjede na Cipru 123-50, u ponedjeljak ih u Osijeku čeka dvoboj protiv Izraela. Hrvatska je već osigurala drugi krug kvalifikacija, u kojem ih čeka novih šest ključnih dvoboja s protivnicima iz skupine F u kojoj je prolaz već osigurala Poljska dok se za ostala dva mjesta bore Nizozemska, Latvija i Austrija. U rilogu pogledajte što je rekao hrvatski izbornik Mijatović.

 

VOYO logo
5.7.2026.
21:05
RTL Danas
Hrvatska Košarkaška Reprezenatcija
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa