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'KING' NAPUŠTA /

Bomba sa Zapada: LeBron James odlazi iz Lakersa

Bomba sa Zapada: LeBron James odlazi iz Lakersa
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

U ponedjeljak su pojedini američki mediji objavili da vijest da će Golden State Warriorsi pokušati dovesti Jamesa

30.6.2026.
19:55
Hina
Grgo Jelavic/PIXSELL
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LeBron James, 41-godišnja košarkaška zvijezda i jedno od zaštitnih lica NBA lige u posljednjih 20-ak godina, nastavit će igračku karijeru i u sljedećoj, svojoj 24. profesionalnoj sezoni, ali će napustiti Los Angeles Lakerse, izjavio je u utorak za ESPN njegov zastupnik Rich Paul.

James je u Lakersima proveo proteklih osam sezona, a najveći uspjeh je postigao 2020., kad je uz Anthonyja Davisa predvodio momčad iz Los Angelesa do 17. naslova NBA prvaka, a preko svog zasupnika je obavijestio čelnike kluba da će napustiti Lakerse.

U ponedjeljak su pojedini američki mediji objavili da vijest da će Golden State Warriorsi pokušati dovesti Jamesa nakon što je Draymond Green odlučio ne aktivirati opciju iz svog ugovora, čime bi se oslobodio prostor za dodavanje igrača poput LeBrona Jamesa na igrački popis momčadi iz San Francisca.

James je rekorder NBA lige po broju odigranih sezona (23), utakmica (1622) i po koševima (43.440). Da je još uvijek vrlo konkurentan, unatoč svojim poznim igračkim godinama, pokazuju i statistički podaci iz prošle sezone u kojoj je prosječno ubaciovao 20,9 poena te imao 7,2 asistencija i 6,1 skokova.

Lebron JamesLa Lakers
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