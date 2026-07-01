NBA tržište eksplodiralo: LeBron napušta Lakerse, Kawhi se vraća, a Memphis se rješio zvijezde

Ovogodišnji početak NBA free agency razdoblja već se sada opisuje kao jedan od najšokantnijih i najaktivnijih u novijoj povijesti lige. Velika imena mijenjaju sredine, franšize ulaze u rebuild, a nekoliko superzvijezda moglo bi promijeniti kompletnu sliku lige u narednim sezonama.

Jedan od najvećih poteza dolazi iz razmjene između LA Clippersa i Toronto Raptorsa. Kawhi Leonard, All-NBA krilni igrač, vraća se u klub s kojim je 2019. godine osvojio naslov prvaka i ponio MVP nagradu finala.

Clippersi su u zamjenu dobili Brandona Ingrama, Gradeyja Dicka, više budućih pickova prve runde (uključujući 2031. i 2033.), swap pick 2027. te dva izbora druge runde. Leonard se tako vraća u okruženje gdje je ispisao najvažnije stranice svoje karijere.

Jedna od najvećih priča dana je i status LeBrona Jamesa. Prema informacijama ESPN-a, James će odigrati svoju 24. NBA sezonu, ali ne u Los Angeles Lakersima.

Klijent Rich Paul potvrdio je kako je James obavijestio klub da može nastaviti bez njega, čime se otvara prostor za potencijalni odlazak u novu sredinu i kraj jedne ere u Los Angelesu.

Unatoč brojnim spekulacijama o mogućem trejdu s druge strane, Washington Wizardsi ne planiraju razdvajanje od Anthonyja Davisa. Klub, prema izvorima, ne razmatra ponude za All-Star krilnog centra.

Davis je pritom i dalje u poziciji da potpiše produženje ugovora vrijedno do 275 milijuna dolara kroz četiri godine, što dodatno učvršćuje njegov status u franšizi.

Golden State Warriorsi navodno pripremaju pokušaj dovođenja LeBrona Jamesa u slobodnoj agenciji, dok je Draymond Green odbio svoju igračku opciju vrijednu 27,6 milijuna dolara, što dodatno otvara prostor za promjene u sastavu.

Najveći šok ipak dolazi iz Memphisa. Grizzliesi su u velikoj razmjeni poslali Ja Moranta u Portland Trail Blazerse, dok su u suprotnom smjeru otišli Jerami Grant i Kris Murray.

Portland ovim potezom dobiva novu zvijezdu oko koje će graditi budućnost, dok Memphis ulazi u potpuni rebuild nakon što su u kratkom periodu već ranije razmijenili Desmonda Banea i Jaren Jacksona Jr.

Klub se emotivno oprostio od Moranta, zahvalivši mu na svemu što je donio franšizi, gradu i navijačima.