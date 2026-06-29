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Veliki povratak na pomolu? NBA zvijezda na korak do bivšeg kluba u kojem je ispisala povijest

Veliki povratak na pomolu? NBA zvijezda na korak do bivšeg kluba u kojem je ispisala povijest
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Foto: Frank Franklin II

U slučaju realizacije dogovora, Leonard bi prema istim izvorima bio spreman odmah potpisati produženje ugovora s Raptorsima.

29.6.2026.
17:54
Tonko Medvedec
Frank Franklin II
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Los Angeles Clippersi i Toronto Raptorsi ponovno su u središtu NBA glasina nakon što se pojavila informacija o mogućem velikom tradeu koji bi mogao promijeniti ravnotežu snaga u ligi.

Prema navodima ESPN-a, u tijeku su ozbiljni razgovori o razmjeni koja bi Kawhija Leonarda vratila u Toronto, klub s kojim je ispisao povijest 2019. godine osvajanjem jedinog NBA naslova u povijesti franšize.

U slučaju realizacije dogovora, Leonard bi prema istim izvorima bio spreman odmah potpisati produženje ugovora s Raptorsima. Njegov aktualni ugovor s Clippersima ulazi u posljednju sezonu, a vrijedan je 50,3 milijuna dolara. Uprava iz Los Angelesa zasad se, prema pisanju američkih medija, nije jasno odredila oko njegova dugoročnog statusa.

Povratak u Toronto za 35-godišnjeg superstara ne bi bio samo emotivan, nego i financijski značajan spominje se mogućnost dvogodišnjeg produženja ugovora vrijednog do 123,7 milijuna dolara.

Leonard je već ranije ostavio dubok trag u NBA ligi. Prvi naslov osvojio je sa San Antonio Spursima 2014. godine, a drugi upravo u dresu Toronta, gdje je bio i MVP finala u obje šampionske serije.

Njegov boravak u Clippersima, međutim, obilježile su ozljede i nedosljedna forma. Propustio je cijelu sezonu 2021./22., a u posljednjim godinama odigrao je ograničen broj utakmica, iako je u sezoni 2025./26. ponovno pokazao visoku razinu uz prosjek od 27,9 poena bio je najbolji strijelac i kradljivac lopti svoje momčadi.

Situaciju dodatno prati i otvorena istraga NBA lige koja provjerava jesu li Clippersi zaobišli salary cap kroz sponzorski aranžman povezan s tvrtkom Aspiration, što bi potencijalno moglo imati ozbiljne posljedice za klub.

Na razini momčadi, Clippersi su sezonu završili s omjerom 42-40 i ispali u play-in fazi, dok su Raptorsi regularni dio završili s 46-36 te u sedam utakmica ispali u prvom krugu doigravanja od Cleveland Cavaliersa.

Kawhi LeonardNbaToronto Raptors
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