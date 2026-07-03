FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SJAJNO /

Hrvatska pregazila protivnika, a izbornik poručuje: 'Nalazimo se u fazi skupljanja bodova'

Hrvatska pregazila protivnika, a izbornik poručuje: 'Nalazimo se u fazi skupljanja bodova'
×
Foto: Shamkin/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Hrvatska je imala veliku prednost od 35-12 nakon uvodnih deset minuta igre

3.7.2026.
23:32
Hina
Shamkin/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska košarkaška reprezentacija upisala je novu pobjedu u skupini E prvog kruga kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2027. godine, u Limassolu je bila bolja od domaćina Cipra s čak 123-50 (35-12, 24-14, 33-10, 31-14).

Sjajna forma

Bila je to četvrta pobjeda u petom nastupu Hrvatske u prvom krugu kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo, a konačnih +73 dovoljno govori koliko su hrvatski košarkaši bili dominantni u ovom susretu.

„Momčad je napravila upravo ono o čemu smo govorili protekla dva tjedna otkako smo se okupili, graditi i nadograđivati svoj identitet iz utakmice u utakmicu te svaku utakmicu igrati jednako, bez obzira na stanje na semaforu. Ono što su danas igrači pokazali zaista zaslužuje maksimalne pohvale i priznanje. Bez obzira na razliku u kvaliteti ili na rezultat, nitko ni u jednom trenutku nije napravio korak unatrag“, komentirao je izbornik Mijatović.

„Nalazimo se u fazi koju volim nazivati skupljanjem bodova. Dečki su to prihvatili i imamo zajedničku misiju, osvajati bodove koji nas drže na prvom mjestu. Znamo koliko je truda potrebno da bi ostali na toj poziciji i želimo nastaviti rasti, zadržati vrh ljestvice i približavati se našim konačnim ciljevima“, dodao je Mijatović.

Hrvatska je već ranije osigurala proboj prema drugom krugu kvalifikacija, a ovom je pobjedom ostala na vrhu ljestvice s omjerom 4-1 koliko ima i druga Njemačka. Treći Izrael je na 2-3, a Cipar sada ima omjer 0-5.

Neizvjesnost je vrlo brzo nestala u susretu u Limassolu. Hrvatska je imala veliku prednost od 35-12 nakon uvodnih deset minuta igre, dok je prednost dodatno porasla do odlaska na odmor. Tada je bilo 59-26 i bilo je evidentno da će drugo poluvrijeme biti tek odrađivanje posla.

Hrvatski igrači ozbiljno su pristupili i drugom poluvremenu te su do kraja podigli razliku na ogromnih +73.

Prava ekipa

Prvi hrvatski strijelac bio je Ivica Zubac s 24 poena, a tome je dodao i 11 skokova te četiri blokade. Dario Šarić je postigao 21 poen uz 10 skokova i pet asistencija, dok je David Škara ubacio 18 poena.

„Dio po dio nadograđujemo igru. Trenerovo veliko povjerenje i sloboda koju nam daje pretvaraju se u našu maksimalnu odgovornost na terenu. Rezultati to potvrđuju, a momčad to pokazuje svojom igrom. Ne zanimaju me suparnici. Zanima me isključivo naša momčad, kemija koju smo izgradili i želja da nastavimo razvijati svoju igru, kao što trener stalno naglašava, te nastavimo skupljati bodove. Za nekoliko dana očekuje nas nova utakmica. Sada ćemo se maksimalno odmoriti i pripremiti kako bi ponovno dali sve od sebe i ostvarili novu pobjedu“, izjavio je nakon susreta Mario Hezonja.

Luka Božić je postigao 14 koševa, a Mario Hezonja je upisao „triple-double“ učinak s 11 poena, 10 skokova i 13 asistencija.

U posljednjem, šestom kolu ove skupine Hrvatska će 6. srpnja u Osijeku igrati protiv Izraela od 20 sati, a sastaju se još Njemačka - Cipar.

U idućem krugu kvalifikacija Hrvatska uz Njemačku i Izrael ide u skupinu gdje će se još nalaziti tri najbolje momčadi iz skupine F u kojoj su trenutačno Poljska, Nizozemska, Latvija i Austrija te igrače izbornika Mijatovića čeka novih šest ključnih dvoboja. Ukupno gledano će tri najbolje momčadi od tih šest izboriti prolaz prema Svjetskom prvenstvu.

Hrvatska Košarkaška Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike