Hrvatska pregazila protivnika, a izbornik poručuje: 'Nalazimo se u fazi skupljanja bodova'

Hrvatska košarkaška reprezentacija upisala je novu pobjedu u skupini E prvog kruga kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2027. godine, u Limassolu je bila bolja od domaćina Cipra s čak 123-50 (35-12, 24-14, 33-10, 31-14).

Sjajna forma

Bila je to četvrta pobjeda u petom nastupu Hrvatske u prvom krugu kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo, a konačnih +73 dovoljno govori koliko su hrvatski košarkaši bili dominantni u ovom susretu.

„Momčad je napravila upravo ono o čemu smo govorili protekla dva tjedna otkako smo se okupili, graditi i nadograđivati svoj identitet iz utakmice u utakmicu te svaku utakmicu igrati jednako, bez obzira na stanje na semaforu. Ono što su danas igrači pokazali zaista zaslužuje maksimalne pohvale i priznanje. Bez obzira na razliku u kvaliteti ili na rezultat, nitko ni u jednom trenutku nije napravio korak unatrag“, komentirao je izbornik Mijatović.

„Nalazimo se u fazi koju volim nazivati skupljanjem bodova. Dečki su to prihvatili i imamo zajedničku misiju, osvajati bodove koji nas drže na prvom mjestu. Znamo koliko je truda potrebno da bi ostali na toj poziciji i želimo nastaviti rasti, zadržati vrh ljestvice i približavati se našim konačnim ciljevima“, dodao je Mijatović.

Hrvatska je već ranije osigurala proboj prema drugom krugu kvalifikacija, a ovom je pobjedom ostala na vrhu ljestvice s omjerom 4-1 koliko ima i druga Njemačka. Treći Izrael je na 2-3, a Cipar sada ima omjer 0-5.

Neizvjesnost je vrlo brzo nestala u susretu u Limassolu. Hrvatska je imala veliku prednost od 35-12 nakon uvodnih deset minuta igre, dok je prednost dodatno porasla do odlaska na odmor. Tada je bilo 59-26 i bilo je evidentno da će drugo poluvrijeme biti tek odrađivanje posla.

Hrvatski igrači ozbiljno su pristupili i drugom poluvremenu te su do kraja podigli razliku na ogromnih +73.

Prava ekipa

Prvi hrvatski strijelac bio je Ivica Zubac s 24 poena, a tome je dodao i 11 skokova te četiri blokade. Dario Šarić je postigao 21 poen uz 10 skokova i pet asistencija, dok je David Škara ubacio 18 poena.

„Dio po dio nadograđujemo igru. Trenerovo veliko povjerenje i sloboda koju nam daje pretvaraju se u našu maksimalnu odgovornost na terenu. Rezultati to potvrđuju, a momčad to pokazuje svojom igrom. Ne zanimaju me suparnici. Zanima me isključivo naša momčad, kemija koju smo izgradili i želja da nastavimo razvijati svoju igru, kao što trener stalno naglašava, te nastavimo skupljati bodove. Za nekoliko dana očekuje nas nova utakmica. Sada ćemo se maksimalno odmoriti i pripremiti kako bi ponovno dali sve od sebe i ostvarili novu pobjedu“, izjavio je nakon susreta Mario Hezonja.

Luka Božić je postigao 14 koševa, a Mario Hezonja je upisao „triple-double“ učinak s 11 poena, 10 skokova i 13 asistencija.

U posljednjem, šestom kolu ove skupine Hrvatska će 6. srpnja u Osijeku igrati protiv Izraela od 20 sati, a sastaju se još Njemačka - Cipar.

U idućem krugu kvalifikacija Hrvatska uz Njemačku i Izrael ide u skupinu gdje će se još nalaziti tri najbolje momčadi iz skupine F u kojoj su trenutačno Poljska, Nizozemska, Latvija i Austrija te igrače izbornika Mijatovića čeka novih šest ključnih dvoboja. Ukupno gledano će tri najbolje momčadi od tih šest izboriti prolaz prema Svjetskom prvenstvu.