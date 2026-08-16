Meteorologinja najavila veliki preokret: Sa zapada već stiže fronta, prijeti jako nevrijeme

I danas sunčano i vruće jer se nad našim krajevima zadržava se vrlo topao zrak. Ipak, sa zapada nam se približava frontalni poremećaj koji će u ponedjeljak donijeti pljuskove i prolazno osvježenje.

NEDJELJA

Prijepodne gotovo posvuda sunčano, već od jutra i prilično toplo. Vjetar slab, a samo ponegdje na Jadranu slabo do umjereno jugo. Najniža temperatura na kopnu od 12 do 16 stupnjeva, a na moru uglavnom između 22 i 24.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčano i vruće, uz tek pokoji oblak te uglavnom slab vjetar. No, prema večeri se očekuje porast naoblake sa zapada, osobito uz granicu sa Slovenijom. Temperatura između 32 i 34 stupnja.

Na istoku zemlje još jedan sunčan dan. Bit će vrlo vruće uz temperaturu između 33 i 36 stupnjeva, a ni vjetar neće donositi značajnije osvježenje.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vrlo vruće. U zaleđu je uz umjeren razvoj oblaka moguć kraći pljusak praćen grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar. Temperatura između 33 i 36.

Na sjevernom Jadranu većinom sunčano i vruće uz slab do umjeren jugozapadni vjetar. Prema večeri porast naoblake s kojom raste vjerojatnost za pokoju kap kiše. Najviša temperatura od 30 do 35.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U ponedjeljak promjena vremena. Uz jače naoblačenje mogući su kiša i pljuskovi s grmljavinom. Najprije u središnjim predjelima, a prema večeri i na istoku zemlje. Lokalno mogu biti i izraženiji.

Utorak donosi postupno razvedravanje, iako još ponegdje u početku može pasti malo kiše. Bit će i malo svježije. A već od srijede ponovno sunčanije i toplije, uz jugozapadni vjetar. Pred vikend opet nešto više oblaka.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu će promjena biti izraženija. U ponedjeljak pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom dijelu, a prema večeri i u Dalmaciji. Lokalno može biti i jačeg nevremena.

Tijekom utorka postupna stabilizacija, ali malo svježije uz buru i sjeverozapadnjak. Od srijede sunčano i vruće, ali se novi pljuskovi uz više oblaka očekuju potkraj četvrtka i tijekom petka, ponajprije na sjevernom dijelu.