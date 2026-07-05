Policija oduzela više od 300 kilograma steroida, stručnjaci u strahu: 'Stvari su izmakle kontroli'

TRAGA SE ZA NARUČITELJEM /

Zapljenjeno je više od tristo kilograma testosterona i 27.000 ampula tog istog sintetskog hormona. Riječ je o tvarima koje su zabranjene u sportu, ali ne i u medicini iako su za zdravlje velika opasnost.

Pomoćnik ravnatelja HZJZ-a Željko Perković tvrdi da stvari izmiču kontroli. "Stvari što se tiču steroida, isto kao i droga, na neki način, izmiču kontroli. Ponuda je sve veća, dostupnost je sve veća, a što je zanimljivo sve to skupa prati i povećana potražnja za ilegalnim supstancama", kazao je.

Carinskoj upravi i policiji u ovom slučaju, ništa nije izmaklo kontroli. Ovdje je 332 kilograma testosterona, 66 kilograma steroida, dva kilograma anastrazola i 26.872 komada testosterona u ampulama. Ovim se nisu bavili amateri nego dobro uigrani profesionalci. Više doznajte u prilogu Ružice Đukić.