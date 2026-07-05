Bili smo u kultnom newyorškom restoranu koji vode Hrvati, evo kako se slavi 250 godina SAD-a

DAN NEOVISNOSTI /

Američki Dan neovisnosti proslavljen je i u Splitu i to velikim vatrometom. Događaj je organizirala američka veleposlanica Nicole McGraw uz brojne uzvanike. U svom govoru veleposlanica je poručila kako se odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske nalaze u "zlatnom dobu".

Dok Sjedinjene Američke Države slave Dan neovisnosti, jedna od najsjajnijih priča o uspjehu u srcu New Yorka ima hrvatski potpis. U gradu koji nikad ne spava, kultni restoran, poznat kao mjesto gdje su objedovali američki predsjednici i hollywoodske zvijezde, započeo je novo poglavlje pod vodstvom trojice Hrvata. Oni su ne samo sačuvali duh starog New Yorka, već su mu dodali i dašak hrvatske kreativnosti.

Restoran je otvoren davne 1837. godine, bio je prvi pravi fine dining restoran u Americi, mjesto koje je uvelo danas uobičajene koncepte poput stolnjaka i à la carte jelovnika. Kroz gotovo dva stoljeća, u njegovim su se salonima ispisivale stranice američke povijesti.

Prošle godine, ovu legendarnu priču preuzela su trojica Hrvata: Denis Turčinović, Jole Licul i menadžer Darko Matošić. "Bili smo svjesni koju instituciju i kakvu veliku priču dobivamo u ruke, tako da smo željeli nastaviti tu povijest", ističe Matošić.

Njihov je cilj bio jasan: sačuvati autentičnost i sjaj koji privlače goste generacijama. "Htjeli smo zadržati taj jedan stari New York, jedno staro ugostiteljstvo, nešto što ljudi prepoznaju i zbog čega se vraćaju." Više doznajte u javljanju Ivane Ivanda Rožić.