Naručujete paketiće? Zbog ovog pravila carina bi vam mogla odrezati paprenu cifru

ZBOGOM JEFTINOM /

Kraj je jeftine kupnje - europska pravila o carini na male pakete iz trećih zemalja stupila su na snagu. Fiksna carina iznosi tri eura, a ne plaća se po paketu već po vrsti robe.

Primjerice, ako u jednoj pošiljci stignu majica i igračka, kupac će uz cijenu proizvoda platiti dva puta po tri eura carine. Ako roba dolazi iz skladišta u Europskoj uniji, tada nije riječ o uvozu iz treće zemlje i ta se carina ne bi trebala naplatiti.

"Fiksnu carinu će obračunavati carinska služba gdje se provodi carinjenje robe. Znači, carinska služba Republike Hrvatske fiksnu carinu naplaćuje u postupku carinjenja robe, kada te pošiljke budu deklarirane carinskoj službi. Mi ćemo naplaćivati, s obzirom da će se nama kao deklarantu u carinskom postupku pojaviti poštanski ili kurirski operater, mi ćemo u svim situacijama naplaćivati fiksnu carinu odnosno, obračunati fiksnu carinu koju će naplatiti kurirski ili poštanski operater koji uruči takvu pošiljku", pojasnila je Melita Buljan, savjetnica u Sektoru za carinski sustav Carinske uprave.