Teška sezona za ratare: Paklena žetva počela, ali računice nema! 'Trebaju nam novci'

Žetva je počela, a žitna polja poprimila su zlatnu boju. Nema vremena za čekanje pa se radovi odvijaju i na temperaturama koje dosežu 40 stupnjeva Celzija.

"Tu nema ni nedjelje ni svetka, kad je žetva – mora se raditi", kaže Atila Albert, poljoprivrednik iz Karanca.

"Dokle god je lijepo i sunčano, neka je i 40, pšenica se mora skidati", dodaje Franjo Čolić, poljoprivrednik iz Županje.

Veći problem od vrućine – niska otkupna cijena

Ratarima je, ističu, veći problem od vrućine otkupna cijena pšenice. Očekivali su oko 200 eura po toni, no otkupna cijena trenutačno iznosi oko 150 eura.

"Kada sam ja bio dijete, ta je cijena bila 90 lipa do kune. Sada je to otprilike isto, a tada je kifla bila 50 lipa, a danas je 50 centi", kaže Albert.

"Ove godine s ovom cijenom mi nemamo zarade, nema ništa", poručuje Čolić.

"Sve je otišlo gore – i repromaterijal, i zaštita, i gorivo. Svaki dan moram 400 eura samo za gorivo za kombajn, a gdje su traktori", kaže Ivan Nikolozo, poljoprivrednik iz Županje.

Računica bez zarade

Pitanje je, kažu ratari, hoće li uspjeti pokriti i troškove proizvodnje.

"Morali bismo imati oko osam tona prinosa da bismo se pokrili s ovom cijenom. To je, u prosjeku, nemoguće", ističe Čolić.

"Kažu da mi ne znamo proizvoditi pšenicu, pa dođi ti, bajo moj, ovdje i proizvodi pšenicu. Nije vidio ništa drugo osim uredske fotelje", poručuje Nikolozo.

Cijenu određuje tržište, a ona je niska zbog očekivano velikih količina pšenice – procjene govore o više od milijun tona uroda.

"Ako imamo tako velike količine pšenice, postavlja se stari problem – nedostatak prerađivačke industrije. To je ono što donosi dodanu vrijednost našim proizvodima", kaže Igor Mikulić, viši stručni suradnik u HGK Županijskoj komori Osijek.

Skepsa prema najavljenim mjerama

Ratari su skeptični prema najavama Ministarstva poljoprivrede o potporama za izgradnju prerađivačkih i skladišnih kapaciteta kako bi se pšenica mogla čuvati i prodavati u povoljnijim tržišnim uvjetima.

"Stalno da mi ulažemo i zatrpavamo se – pa mi smo svi i bez toga u kreditima", kaže Nikolozo, pokazujući svoj kombajn.

"Mi moramo prodati sada jer nam trebaju novci. Pšenica i ječam su prvi novci u sezoni, a poticaje još nismo dobili u cijelosti", dodaje Albert.

Na težak posao i teška vremena navikli su, kažu poljoprivrednici, no ne znaju koliko će još moći izdržati.

"Bilo je teških godina, ali ovo je iz godine u godinu – sve nevjerojatnije", zaključuje Čolić.

Sjetvu su odradili kako treba, žetva je u tijeku, no nakon nje – ostaje neizvjesnost što ih čeka.