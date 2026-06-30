Počinju velika sezonska sniženja, stručnjakinja upozorava: 'Zbog ovog efekta kupujemo puno više'

SHOPPING GROZNICA /

Stiglo je vrijeme kada je teško ući u neki trgovački centar, a izaći praznih ruku – pa makar ništa ne trebali. U srijedu počinju ljetna sezonska sniženja koja će trajati sve do rujna.

U većini trgovina popusti iznose do 20 posto, no sredinom srpnja može se očekivati dodatno sniženje, a krajem kolovoza popusti bi mogli dosegnuti i 70 posto. Stoga se prava shopping groznica tek očekuje. Udruga za zaštitu potrošača poziva građane da sve nepravilnosti koje uoče prijave Državnom inspektoratu, ali pozivaju i na oprez prilikom kupnje preko interneta.

RTL-ova Maja Lipovšćak Garvanović razgovarala je sa stručnjakinjom za maloprodaju Anom Brajković.

"Ne idemo u dućan zato što nam nešto treba, nego idemo u dućan kako bi nas nešto iznenadilo i kako bismo uhvatili neku dobru priliku. I tu se upravo javlja onaj FOMO efekt, odnosno Fear of Missing Out, što znači strah od propuštanja dobre prilike. Zbog toga nam se zapravo i dogodi da kupimo puno više stvari koje nam realno uopće ne trebaju", objašnjava Brajković.