Vanda Winter uoči spektakla u Zagrebu: 'Pripremili smo pravu glazbenu poslasticu'

Na devetom Zagreb Classicu večeras se održava pravi praznik mjuzikla. Svečani je to gala koncert Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija nastao u povodu prošlogodišnje proslave 75 godina djelovanja, kao presjek najvećih uspjeha i omiljenih glazbenih trenutaka ovog jedinstvenog kazališta. Inače, Komedija je jedino kazalište u Hrvatskoj koje se specijaliziralo za glazbeno-scensku formu mjuzikla i jedno su od rijetkih europskih kazališta koji zadovoljavaju stroge produkcijske kriterije za izvedbe zahtjevnih svjetskih naslova.

Reporterka RTL-a Danas Tea Mihanović razgovarala je s glumicom i pjevačicom Vandom Winter, jednom od izvođačica večerašnjeg programa.

“Pripremili smo pravu glazbenu poslasticu”

“Jako sam uzbuđena i mislim da smo za publiku večeras pripremili pravu glazbenu poslasticu. U znaku kazališta Komedija nastupit će Komedijin orkestar i zbor pod ravnanjem Krešimira Batinića. Zajedno s Komedijinim solistima izvodit ćemo brojne poznate naslove - od Jesus Christ Superstar, Gubec-bega, Kose, Ljepotice i zvijeri, pa sve do Jadnika i još mnogo prepoznatljivog repertoara,” istaknula je Winter.

Kazalište koje je odgojilo generacije umjetnika

Ovogodišnja proslava 75 godina Kazališta Komedija dodatno naglašava važnost ovog ansambla na domaćoj sceni. Za Vandu Winter, koja je dio tog kazališta godinama, emocije su posebno snažne.

Na pitanje što joj znači rad u Komediji, glumica odgovara bez zadrške.

“To mi je velika čast i privilegij. Nikada nisam poželjela raditi u nekom drugom kazalištu, ni u Hrvatskoj, a možda ni izvan nje. Komedija me odgojila, prigrlila još dok sam kao djevojčica došla ovamo i kasnije postala članica ansambla. Ovdje se, iskreno, radi najljepši posao na svijetu,” poručila je.

Povratak kući nakon obnove

Posebnu težinu ima i činjenica da se kazalište uskoro vraća u svoj obnovljeni prostor nakon razdoblja rada izvan matične kuće zbog posljedica potresa. Winter je otkrila koliko cijelom ansamblu znači povratak “kući”.

“Zaista se nadamo da ćemo od jeseni ponovno ući među svoje zidove i na svoju pozornicu. Jako nam nedostaje, iako smo se snalazili tijekom sezone zahvaljujući Gradu Zagrebu koji nam je ustupio alternativne scene. Bit će lijepo ponovno se vratiti kući i nastaviti s našim repertoarom,” rekla je.

Zagreb Classic tako je i ove godine donio spoj vrhunske glazbe i ljetne atmosfere na otvorenom, a večer posvećena mjuziklu još je jednom potvrdila zašto je Komedija već desetljećima jedan od najvažnijih nositelja glazbeno-scenske umjetnosti u Hrvatskoj.