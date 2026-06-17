Ljeto u Zagrebu ponovno zvuči drugačije: stiže nam Zagreb Classic 2026.

I ovoga ljeta, Trg kralja Tomislava ponovno postaje jedna od najljepših zagrebačkih pozornica na otvorenom. Od 19. lipnja do 3. srpnja Zagreb Classic, u organizaciji Turističke zajednice grada Zagreba, donosi devet besplatnih koncertnih večeri ispunjenih operom, mjuziklom, jazzom, tangom i nekim od najpoznatijih djela klasične glazbe.

Najduže izdanje festivala dosad okupit će istaknute domaće i međunarodne glazbenike, simfonijske orkestre, zborove i operne soliste. Program će zaključiti gala koncert posvećen zlatnom dobu opere, dok ovogodišnja novost uključuje i poseban sadržaj za najmlađe u Glazbenom paviljonu na Zrinjevcu, čime Zagreb Classic svoju publiku širi i izvan glavne festivalske pozornice.

Foto: Turistička zajednica grada Zagreba

"Jedna od vrijednosti Zagreb Classica oduvijek je bila i njegova otvorenost prema različitoj publici. Zato nas posebno veseli što će ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana glazbe, 21. lipnja, uključiti i program za najmlađe na Zrinjevcu, dok će večernji koncert Bach is in the Air na Trgu kralja Tomislava donijeti susret dvojice iznimnih pijanista, Ramina Bahramija i Danila Ree", istaknula je direktorica Turističke zajednice grada Zagreba, Martina Bienenfeld.

Foto: Turistička zajednica grada Zagreba

Program Zagreb Classic 2026.

Bahrami Plays Bach, 19. lipnja

Zagreb Classic ove se godine otvara 19. lipnja, u petak u 21. sati, nastupom iranskog pijanista Ramina Bahramija i Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Dawida Runtza, šefa dirigenta Zagrebačke filharmonije.

Foto: Turistička zajednica grada Zagreba

Tijekom koncerta pod nazivom Bahrami Plays Bach, publika će imati priliku čuti ulomke iz Griegova Peer Gynta, Dvořákove Slavenske plesove te Bachova djela u kojima posebno dolazi do izražaja odnos između solista i orkestra.

Playtoy Orchestra, 21. lipnja

Sasvim posebno iskustvo u kojem će uživati i jako mladi, ali i malo stariji, rezervirano je za 21. lipnja, u nedjelju, kada će se u okviru festivala Zagreb Classic obilježavati i Svjetski dan glazbe.

Foto: Turistička zajednica grada Zagreba

U 19 sati na Zrinjevcu održat će se Program za djecu kojeg će izvesti Playtoy Orchestra, jedinstveni ansambl koji isključivo na igračkama na originalan način interpretira djela najvećih skladatelja kao što su Johann Strauss, Georges Bizet, Jacques Offenbach, Gioachino Rossini, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Petar Iljič Čajkovski i Wolfgang Amadeus Mozart.

Kako bi svjetske klasike dodatno približili najmlađima, njihovi su koncerti interaktivno iskustvo u kojoj sudjeluje njihova publika, te tako stvara okruženje u kojem djeca i odrasli uživaju i uče o glazbenim klasicima.

Bach Is in The Air, 21. lipnja

Na Trgu kralja Tomislava će se istoga dana, u 21 sat u nedjelju, održati još jedan glazbeni spektakl za pamćenje, koncert Bach Is in The Air. Koncert Bach Is in the Air okuplja dvojicu istaknutih glazbenika, Danila Reu i Ramina Bahramija, u projektu posvećenom novom čitanju djela Johanna Sebastiana Bacha.

Foto: Turistička zajednica grada Zagreba

Talijanski pijanist i skladatelj Danilo Rea poznat je po spajanju jazza, klasike i popularne glazbe, dok Ramin Bahrami u svojim interpretacijama Bachova opusa povezuje različite glazbene i kulturne utjecaje koji su obilježili njegov umjetnički razvoj.

Program donosi neka od najprepoznatljivijih Bachovih djela, među kojima su Air, Jesus bleibet meine Freude, Aria iz Goldberg varijacija te preludiji, sarabande i siciliane koje su obilježile povijest klasične glazbe. Uz Bahramijevu interpretaciju Bachova opusa i Reine improvizacije, koncert donosi zanimljiv susret klasične glazbe i jazza.

Galliano vs. Galliano, 23. lipnja

Za srijedu, 23. srpnja, najavljen je koncert intrigantnog naziva Galliano vs. Galliano, na kojem će uz Zagrebačku filharmoniju nastupiti proslavljeni harmonikaš i bandoneonist Richard Galliano. Smatra ga se jednim od glazbenika najzaslužnijih za afirmaciju harmonike na koncertnim pozornicama, a tijekom karijere surađivao je s brojnim velikanima jazza, šansone i tanga.

Foto: Turistička zajednica grada Zagreba

Posebno mjesto u njegovu umjetničkom razvoju zauzima susret s Astorom Piazzollom, koji je snažno obilježio njegov glazbeni put. Zagrebačkom filharmonijom ravnat će češki dirigent i violinist Jan Talich. Nekadašnji član uglednog Talich kvarteta, Talich danas djeluje kao dirigent i pedagog te redovito surađuje s orkestrima diljem Europe.

Zavodnici i ljubavnici, 26. lipnja

U petak, 26. lipnja, posjetitelje Zagreb Classic festivala zavodit će glazba. Na koncertu pod nazivom Zavodnici i ljubavnici nastupit će Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije Liya Petrova, violina; Josipa Lončar, sopran; Ljubomir Puškarić, bariton, a pod dirigentskom palicom Barbare Dragan.

Foto: Turistička zajednica grada Zagreba

Program okuplja djela Johanna Straussa mlađeg, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Giacoma Puccinija, Georgesa Bizeta, Camillea Saint-Saënsa, Manuela de Falle, Julesa Masseneta, Richarda Wagnera i Mauricea Ravela. Publiku očekuju neke od najpoznatijih opernih i orkestralnih skladbi, od Šišmiša, Don Giovannija i Carmen do Ravela, koje kroz glazbu prenose cijeli spektar emocija, od strasti i čežnje do zanosa i radosti.

Trumpet Extraordinaire, 28. lipnja

U subotu, 28. lipnja, Zagrebačka filharmonija ugostit će britansku trubačicu Matildu Lloyd, jednu od najistaknutijih glazbenica svoje generacije. Dobitnica Young Artist Award Kraljevskoga filharmonijskog društva iz Londona međunarodnu je pozornost privukla virtuoznim izvedbama, izražajnim tonom i originalnim koncertnim programima koji pomiču granice standardnog trubačkog repertoara.

Foto: Turistička zajednica grada Zagreba

Na Trgu kralja Tomislava nastupit će uz Zagrebačku filharmoniju pod ravnanjem dirigenta Jure Bučevića, a predstavit će program koji povezuje operne klasike, virtuoznu literaturu za trubu i glazbu nadahnutu mediteranskim i latinoameričkim ritmovima. Na programu su uvertire Donizettija i Hérolda, Hummelov Koncert za trubu i orkestar u E-duru, obrade Bellinijevih arija i Viardotine Havanaise, dok će večer zaključiti energični Zaključni ples iz baleta Trorogi šešir Manuela de Falle i Piazzollin Libertango.

Praznik mjuzikla, 30. lipnja

U ponedjeljak, 30. lipnja, na Trg kralja Tomislava stiže Praznik mjuzikla, gala koncert Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija kojim će publika imati priliku prisjetiti se najvećih uspjeha i najpoznatijih glazbenih trenutaka jednog od najvažnijih hrvatskih kazališta.

Foto: Tirustička zajednica grada Zagreba

Uz orkestar, zbor i soliste Komedije, koncert će donijeti izbor pjesama iz mjuzikala koji su obilježili repertoar kazališta tijekom njegovih 75 godina djelovanja, uključujući svjetske hitove poput Jadnika, Ljepotice i zvijeri i Jesus Christ Superstar, ali i domaće klasike poput Gubec-bega, Dunda Maroja i neizostavne Jalte, Jalte. Večer će zaključiti legendarna pjesma Let the Sunshine In iz mjuzikla Kosa, u duhu zajedničkog slavlja glazbe, optimizma i kazališne umjetnosti.

Rahmanjinov & Musorgski, 1. srpnja

U srijedu, 1. srpnja, Zagrebačka filharmonija zaključit će svoj ovogodišnji ciklus na Zagreb Classicu koncertom posvećenim dvojici velikana ruske glazbe, Sergeju Rahmanjinovu i Modestu Petroviču Musorgskom. Solistica večeri bit će ruska pijanistica Polina Osetinskaya, jedna od najcjenjenijih umjetnica svoje generacije, koja će izvesti Rahmanjinovljev Koncert za klavir i orkestar br. 2, jedno od najpoznatijih djela klavirskog repertoara.

Foto: Turistička zajednica grada Zagreba

U drugom dijelu programa na rasporedu su Musorgskijeve Slike izložbe u glasovitoj orkestraciji Mauricea Ravela. Riječ je o djelu koje kroz niz glazbenih slika vodi publiku kroz različite prizore i raspoloženja, a izvedbom će ravnati dirigent Nimrod David Pfeffer, redoviti gost njujorške Metropolitan Opere.

Golden Age, 3. srpnja

Ovogodišnji Zagreb Classic zatvara koncert Golden Age, koji okuplja Orkestar i Zbor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu pod ravnanjem maestra Ivana Repušića. Uz njih nastupaju američki operni solisti Erin Morley i Lawrence Brownlee, redoviti gosti njujorške Metropolitan Opere, s kojima je Repušić prošle godine snimio hvaljeni album Golden Age, posvećen zlatnom dobu bel canta.

Foto: Turistička zajednica grada Zagreba

Program donosi izbor najpoznatijih arija, dueta, zborova i orkestralnih ulomaka iz opera Verdija, Donizettija, Bizeta, Gounoda, Offenbacha i Delibesa. Publiku očekuju glazbeni brojevi iz Rigoletta, Trubadura, Lucije di Lammermoora, Ljubavnog napitka, Carmen, Fausta i drugih opernih klasika koji su obilježili 19. stoljeće i ostali među najizvođenijim djelima opernog repertoara.

Detaljan program i raspored dostupan je na internetskim stranicama festivala te u programskim knjižicama koje se mogu preuzeti u centrima za posjetitelje Turističke zajednice grada Zagreba. U slučaju lošeg vremena organizatori zadržavaju pravo promjene termina ili otkazivanja programa. Preostaje samo nadati se lijepom vremenu i prepustiti se još jednom izdanju festivala koji je postao neizostavan dio zagrebačkog ljeta.

Foto: Turistička zajednica grada Zagreba

Bilo da ste dugogodišnji ljubitelj klasične glazbe ili jednostavno tražite ugodan ljetni izlazak u gradu, Zagreb Classic i ove godine nudi priliku za uživanje u vrhunskim izvedbama u jedinstvenom ambijentu pod otvorenim nebom.

Sadržaj je nastao u suradnji RTL Native tima i Turističke zajednice grada Zagreba.