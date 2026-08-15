Drama na Cresu završila tragično: Nestao stranac, našli njegovo tijelo

Potraga za nestalim stranim državljaninom na području Lubenica na otoku Cresu završila je tragično. Nakon višesatne akcije pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) pronašli su beživotno tijelo nestale osobe.

HGSS je poziv zaprimio u petak oko 10 sati od Policijske postaje Mali Lošinj. Prema informacijama kojima su raspolagali, strani državljanin nestao je na području Lubenica.

"Nakon analize informacija i profiliranja nestale osobe, na teren iz Rijeke izlazi 13 članova HGSS Stanice Rijeka kojima se pridružuju trojica pripadnika riječke stanice iz interventne baze Lošinj", stoji u objavi.

Po dolasku na područje Lubenica organizirano je pretraživanje zahtjevnog terena, a u akciji je korištena i bespilotna letjelica HGSS-a.

Nažalost, nakon nekoliko sati potrage pronađeno je beživotno tijelo nestale osobe.

"Akcija je završila povratkom članova u interventnu bazu Vežica te raspremanjem vozila i opreme oko 1 sat", zaključili su i izrazili iskrenu sućut obitelji i prijateljima.