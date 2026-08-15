Misteriozni signal svakih 16 dana stiže iz svemira do Zemlje: 'To nije slučajnost'

Astronomi već godinama proučavaju neobičan signal iz svemira, čiji je izvor udaljen oko 500 milijuna svjetlosnih godina od Zemlje. Signal pokazuje izuzetno pravilnu aktivnost, a riječ je o objektu znanstveno poznatom kao FRB 180916.J0158+65, odnosno FRB 20180916B.

Riječ je o jednom od takozvanih brzih radio-izboja, kratkotrajnih eksplozija radiozračenja iz svemira koje traju svega nekoliko milisekundi. Posebnost ovog izvora otkrio je kanadski teleskop CHIME analizom 38 radioizboja zabilježenih između rujna 2018. i veljače 2020.

Astronomi su utvrdili da se aktivnost signala ponavlja u ciklusu od približno 16,35 dana, a izvor je aktivan tijekom približno pet dana, nakon čega slijedi oko jedanaest dana relativne tišine.

Više teorija

Signal FRB 180916 posebno je značajan i zato što je njegov položaj precizno određen. Izvor se nalazi u spiralnoj galaksiji SDSS J015800 na udaljenosti od približno 150 megaparseka, odnosno oko 457 milijuna svjetlosnih godina od Zemlje. Precizno utvrđivanje izvora omogućilo je astronomima da proučavaju ne samo ovakve kozmičke signale već i njihovo galaktičko okruženje.

Pravilni ciklus signala pruža važne informacije o samoj prirodi svemirskog izvora, ali njegovo podrijetlo još nije definitivno utvrđeno. Jedno od vodećih objašnjenja uključuje takozvani magnetar, izuzetno gustu neutronsku zvijezdu s vrlo snažnim magnetskim poljem. Prema jednoj teoriji, periodičnost signala mogla bi biti posljedica precesije, odnosno sporog mijenjanja orijentacije osi magnetara, a modeli zasnovani na precesiji pokušavaju objasniti i trajanje aktivnog razdoblja.

Druga mogućnost jest da se izvor nalazi u binarnom sustavu dviju zvijezda. U tom slučaju period od oko 16 dana mogao bi biti povezan s orbitalnim kretanjem neutronske zvijezde oko drugog masivnog objekta, najvjerojatnije druge "normalne" zvijezde. Promjene u okolnim plinovima i magnetskom okruženju tada bi mogle periodično stvarati uvjete pogodne za nastanak radio-signala.

Nije 'kozmička slučajnost'

Astronomi su tražili i prateće zračenje na drugim valnim duljinama, a promatranja u X-zrakama i gama-zrakama nisu pronašla istodobne energetske izboje povezane s radio-signalima, što predstavlja ograničenje za pojedine modele njihova nastanka.

Periodičnost signala potvrđena je i u kasnijim promatranjima na različitim radiofrekvencijama, što pokazuje da ovaj obrazac nije jednostavno "kozmička slučajnost". Ipak, znanstvenici i astronomi još ne znaju što točno pokreće ovaj kozmički "radio-sat". Za sada nema dokaza da je signal umjetnog podrijetla, a njegova pravilnost predstavlja prije svega važan fizički trag koji bi mogao pomoći u rješavanju jedne od najvećih zagonetki moderne radioastronomije.