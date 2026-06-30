FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NEŠTO NEVJEROJATNO' /

Splićanin Stipe žestoko opleo po Torcidi: 'Navijači su najgori, odbacili su Livaju'

Glavna tema među navijačima Hajduka je sudbina Marka Livaje.

Navijači se pitaju odlazi li ikona Hajduka otkako je nogometaš napustio pripreme u Sloveniji.

Razgovarali smo s ljudima u Splitu pa tako Stipe Šimić kaže: "Livaja ovo nije zaslužio. Najgori su navijači, gdje je Torcida? Odbacili su ga, odrekli se, to je nešto nevjerojatno. Nitko da mrdne." 

"Najbolje je po meni za jedne i za druge da nađe neko rješenje, da on nađe sebi neki jači klub, on može igrat bilo gdje u Europi. Da ode u Europu u neki bolji klub i još dvi tri godine odigra", ocjenjuje pak Davor Vukorepa

Više pogledajte u našem prilogu. 

VOYO logo
30.6.2026.
20:19
Dragana Eterović
HajdukTorcidaSplitMarko Livaja
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa