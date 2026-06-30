Hrvati rekli što misle o gorućoj temi: 'Trebaju nam novci za puno pametnije stvari'

Predsjednik Zoran Milanović održao je u utorak izvanrednu konferenciju za medije dan nakon verbalnog sukoba s premijerom Andrejem Plenkovićem zbog odlaska hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz povodom Dana pada Bastilje.

Milanović kaže kako se ovdje više ne radi samo o manifestaciji u Parizu, već o okupljanju koalicije voljnih. Smeta mu i što Francuska nije poslala svoju vojsku na mimohod u Hrvatsku te što je Rafalee prodala i Srbiji. Ipak, glavni dio obraćanja odnosio se na niz navodnih prijetećih poruka upućenih načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomiru Kundidu, koje su kaže, kulminirale pozivom predstojnika Ureda predsjednika Vlade Zvonimira Frke Petešića.

Odmah je stigla i reakcija ministra obrane Ivana Anušića koji je potvrdio da je potpisao odluku o odlasku pripadnika Oružanih snaga na mimohod u Pariz. A uoči obraćanja predsjednika Republike, premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade pojasnio je kako su na mimohod u Pariz pozvani predstavnici svih članica Europske unije. Ponovio je i što će se dogoditi ako Tihomir Kundid ne provede odluku ministra obrane: "U tom slučaju, načelnik Glavnog stožera ne bi više imao povjerenje niti mene niti Vlade."

Donosimo vaše odgovore

U našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas" i vas smo pitali trebaju li hrvatski vojnici ići na vojnu paradu u Parizu. Sada donosimo neke od odgovora.

"Normalno da trebaju", ističe Vlado, dok Željko poručuje: "Naravno, to je samo parada, pa ne idemo na prvu crtu ratišta. Uostalom, pa i mi imamo neke obaveze kao NATO članica."

Njihovo mišljenje ne dijeli Zdenka koja kaže: "Ne! Trebaju nam novci za puno pametnije stvari."

﻿"Ovisi što se krije iza te parade. Je li to formiranje vojske Europske unije? Ako jest, gdje je odluka o tome", navodi pak Dana.

"Da su predsjednik i Vlada u dobrim odnosima, onda bi sigurno bio dogovori i išli bi. A ovako se svemu inate", ističe Anka.

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