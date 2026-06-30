Pedijatrica otkrila kako prepoznati toplinski udar kod djece: Ovi simptomi znak su za hitnu reakciju

Iako se najavljuje promjena vremena, toplinski val u Hrvatskoj još danas ne popušta. Najtoplije je tako bilo u Kninu, gdje se temperatura u 15 sati popela do 40 stupnjeva.

U Osijeku i Splitu izmjereno je 38, a u top pet najtoplijih gradova ušli su još Slavonski Brod i Senj sa 37 stupnjeva. Vrućine su pogodile cijelu zemlju, no osvježenje lakše pronalaze oni na moru.

RTL-ova Tea Mihanović razgovarala je s pedijatricom Venerom Zahariev Španiček o tome kako velike vrućine utječu na djecu, kada bi trebala izlaziti van te na koliko stupnjeva podesiti klima-uređaj u zatvorenom prostoru.

Na koji način roditelji mogu zaštititi djecu tijekom toplinskog vala?

U vrijeme velikih vrućina preporučuje se da se djeca ne izlažu visokim temperaturama. Idealno je vrijeme za boravak na otvorenom rano ujutro, između 7 i 9 sati, te navečer nakon 19 ili čak 20 sati.

Kada izlaze van, djeca svakako moraju ponijeti tekućinu, a preporučuju se obična voda ili nezaslađeni čaj. Svakako treba izbjegavati zaslađena ili gazirana pića.

Kada su djeca kod kuće, treba pripaziti na korištenje klima-uređaja. Koliko djeca mogu podnijeti, a da ne dođe do prehlade?

Važno je da dijete boravi u klimatiziranom prostoru, a optimalna temperatura u prostoriji trebala bi biti između 22 i 24 Celzijeva stupnja. To omogućuje djetetu da normalno boravi i igra se u kući, pod uvjetom da hladan zrak ne puše izravno u njega, nego prema gore ili u suprotnome smjeru.

Također, iznimno je važno ugasiti klima-uređaj 15 do 20 minuta prije izlaska iz zatvorenog prostora. Time se termoregulacijski sustav djeteta lakše prilagođava velikim vrućinama i vanjskim temperaturama.

Kako prepoznati pregrijavanje i kada posjetiti pedijatra? Koji su simptomi na koje bi roditelji trebali reagirati i odvesti dijete liječniku?

Roditelji trebaju pripaziti ako je dijete izrazito crveno ili oznojeno po licu ili tijelu, ako je izrazito nemirno i razdražljivo, ako otežano diše ili je pak neuobičajeno mirno. To su simptomi koji upućuju na to da je dijete doživjelo neki oblik toplinske iscrpljenosti ili udara.

U tom slučaju dijete treba što prije skloniti u prostoriju s temperaturom između 22 i 24 stupnja, skinuti suvišnu odjeću, ponuditi mu tekućinu i pažljivo ga pratiti. Ako simptomi ne prolaze, svakako se treba savjetovati s pedijatrom ili odmah otići na pregled.