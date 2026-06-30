HALMED objavio najnovije podatke: Lani prijavljeno 49 smrtnih slučaja povezanih s primjenom lijekova
Prošle godine Hrvatskoj agenciji za lijekove (HALMED) prijavljeno je 3721 nuspojava, odnosno 3,7 posto više nego godinu ranije. Među najčešće prijavljenima bile su mučnina, pospanost, osip, crvenilo, povraćanje, vrućica, svrbež i bol u abdomenu. Više od polovine, odnosno 54 posto nije klasificirano kao ozbiljno. Najviše prijava dolazilo je od liječnika obiteljske medicine, zatim farmaceuta, a potom pacijenata. Prijave su tijekom godine pristizale iz svih hrvatskih županija.
Glavna koordinatorica Nacionalnog centra za nuspojave i farmakoepidemiologiju u HALMED-u Morana Pavičić kaže da je 46 prijava u prošloj godini bilo je ocijenjeno ozbiljnima, a pripadali su medicinski značajnim ozbiljnim stanjima. 49 prijava zabilježeno je sa smrtnim ishodom. Ovdje se radilo o lijekovima za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatorima.
'Pacijenti su imali osnovnu tešku bolest, kao što je karcinom, transplantacija organa i kardiovaskularna bolest. U ovim je prijavama bilo izrazito teško isključiti mogućnost da je do smrtnog ishoda dovela upravo progresija same osnovne bolesti, a ne primjena lijek', pojasnila je.