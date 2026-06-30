HALMED objavio najnovije podatke: Lani prijavljeno 49 smrtnih slučaja povezanih s primjenom lijekova

RASTE BROJ PRIJAVA /

Prošle godine Hrvatskoj agenciji za lijekove (HALMED) prijavljeno je 3721 nuspojava, odnosno 3,7 posto više nego godinu ranije. Među najčešće prijavljenima bile su mučnina, pospanost, osip, crvenilo, povraćanje, vrućica, svrbež i bol u abdomenu. Više od polovine, odnosno 54 posto nije klasificirano kao ozbiljno. Najviše prijava dolazilo je od liječnika obiteljske medicine, zatim farmaceuta, a potom pacijenata. Prijave su tijekom godine pristizale iz svih hrvatskih županija.

Glavna koordinatorica Nacionalnog centra za nuspojave i farmakoepidemiologiju u HALMED-u Morana Pavičić kaže da je 46 prijava u prošloj godini bilo je ocijenjeno ozbiljnima, a pripadali su medicinski značajnim ozbiljnim stanjima. 49 prijava zabilježeno je sa smrtnim ishodom. Ovdje se radilo o lijekovima za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatorima.

'Pacijenti su imali osnovnu tešku bolest, kao što je karcinom, transplantacija organa i kardiovaskularna bolest. U ovim je prijavama bilo izrazito teško isključiti mogućnost da je do smrtnog ishoda dovela upravo progresija same osnovne bolesti, a ne primjena lijek', pojasnila je.