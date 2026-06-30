FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RASTE BROJ PRIJAVA /

HALMED objavio najnovije podatke: Lani prijavljeno 49 smrtnih slučaja povezanih s primjenom lijekova

Prošle godine Hrvatskoj agenciji za lijekove (HALMED) prijavljeno je 3721 nuspojava, odnosno 3,7 posto više nego godinu ranije. Među najčešće prijavljenima bile su mučnina, pospanost, osip, crvenilo, povraćanje, vrućica, svrbež i bol u abdomenu. Više od polovine, odnosno 54 posto nije klasificirano kao ozbiljno. Najviše prijava dolazilo je od liječnika obiteljske medicine, zatim farmaceuta, a potom pacijenata. Prijave su tijekom godine pristizale iz svih hrvatskih županija.

Glavna koordinatorica Nacionalnog centra za nuspojave i farmakoepidemiologiju u HALMED-u Morana Pavičić kaže da je 46 prijava u prošloj godini bilo je ocijenjeno ozbiljnima, a pripadali su medicinski značajnim ozbiljnim stanjima. 49 prijava zabilježeno je sa smrtnim ishodom. Ovdje se radilo o lijekovima za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatorima.  

'Pacijenti su imali osnovnu tešku bolest, kao što je karcinom, transplantacija organa i kardiovaskularna bolest. U ovim je prijavama bilo izrazito teško isključiti mogućnost da je do smrtnog ishoda dovela upravo progresija same osnovne bolesti, a ne primjena lijek', pojasnila je. 

VOYO logo
30.6.2026.
16:55
RTL Danas
HalmedNuspojave Lijekova
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa