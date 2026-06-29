Golemi požar na Visu pod kontrolom: 'Ali pred nama je noć, ostat ćemo budni'

IZGORJELA GOLEMA POVRŠINA /

Predsjednik DVD-a Komiža Andrija Mladineo u razgovoru za RTL Danas uživo u 19 sati rekao je da je situacija oko velikog požara koji je zahvati Vis napokon pod kontrolom.

"Požar je lokaliziran i sada se radi na saniranju rubova požarišta. Na terenu je i dalje 55 vatrogasaca s oko 15 vozila", rekao je Mladineo.

Dobar je znak što su kanaderi otišli za koje je rekao: "Spasili su nas. Otišli su oko 18 sati. Nadamo se da će nam noć proći mirno. Ne očekujemo vjetar, ali problem je veliko područje zgarišta."

Procjenjuje se da je izgorjelo više od 300 hektara. Noćas će trebati biti vrlo oprezan. Dio ljudi na terenu je već skoro dva dana, doći će nove snage koje su se malo odmorile, a u gašenju požara pomogle su i kolege iz Splita i okolice.

"Kolege s kopna ostat će do sutra, a ujutro ćemo zajedno s glavnim vatrogasnim zapovjednikom procijeniti situaciju. Pred nama je noć, a područje požarišta vrlo je veliko. Na rubnim dijelovima još uvijek ima zelenih, neizgorjelih površina pa treba biti oprezan. Bit ćemo budni cijelu noć."