Detalji drame na Visu: 'Branili smo kuće, morali smo onda bježati da spasimo ljude'

Veliki požar koji je u nedjelju navečer izbio na otoku Visu još uvijek nije ugašen. Vatrogasci se i dalje bore s vatrenom stihijom na području Podhumlja kod Komiže, a u gašenju sudjeluju deseci vatrogasaca, kanaderi i Air Tractori.

Požar je izbio oko 22.20 sati, a zahvatio je nisko raslinje i borovu šumu. Zbog nepristupačnog terena gašenje je tijekom noći bilo iznimno zahtjevno.

"Teren je jako nepristupačan. Tu ne može ljudska snaga, opasno je za ljude. Branili smo kuće, morali smo bježati s tri vozila kako bismo spasili ljude i vozila", rekao je vatrogasac DVD-a Komiža Andrija Mardešić.

Pomoć iz zraka stigla je u jutarnjim satima kada su se u gašenje uključili kanaderi i Air Tractori, dok je s kopna na Vis pristiglo još 35 vatrogasaca s osam vozila.

Neprospavana noć

Za stanovnike okolnih kuća noć je bila neprospavana i ispunjena strahom.

"Prije svega, ja sam stara i bolesna žena. Kad su mi rekli da uzmem torbu i stvari te sjednem u auto, jedva sam od straha ostala živa", ispričala je stanovnica Komiže Katica.

Još jedna mještanka, Antica, kaže da je prvo primijetila neobičan odsjaj.

"Vidjela sam svjetlost. Nisam odmah pomislila da je požar, ali kad sam bolje pogledala, vatra se već rasplamsala prema kući susjede. Zvali smo vatrogasce. Brzo su došli, ali bilo je strašno jer se požar proširio i preko Komiže", rekla je.

Stanovnike su tijekom noći evakuirali članovi obitelji.

"Došla su nam djeca, smjestila nas u automobil i tamo smo bili do jutra", ispričala je Dijana iz Komiže.

U gašenju je tijekom noći sudjelovalo 70 otočnih vatrogasaca s 15 vozila, a posao im je dodatno otežavao vjetar koji je stalno mijenjao smjer.

"Teško je bilo jer je bila noć. Dok nisu stigli kanaderi, borili smo se sami. Vjetar je stalno okretao. Umoran sam, nisam spavao od prekjučer", rekao je jedan od vatrogasaca.

Oštećena tri objekta

Unatoč velikim naporima, vatra je oštetila tri objekta.

"Jedan objekt je teže oštećen, a dva lakše. U jednom su živjeli ljudi, ali kuća još nije bila potpuno dovršena. Materijalna šteta je velika. Srećom, gorjeli su borovi, a vikendice su bile udaljene od naseljenih područja", kazali su vatrogasci.

Prema prvim procjenama, opožareno je oko 300 hektara površine.

Zapovjednik DVD-a Komiža Mile Mardešić rekao je kako se sumnja da su požari izbili zbog problema s električnom energijom.

"Došli smo na prvi požar i pretpostavljamo da je uzrok električna energija. Dok je vozilo dolazilo prema toj lokaciji, na brdu je uočen i drugi požar, za koji također pretpostavljamo da je povezan s električnom energijom. Pokušavali su ga zaustaviti, ali se brzo rasplamsao", rekao je Mardešić.

Otočni vatrogasci sada odlaze na kratki predah, a gašenje preuzimaju kolege koji su stigli s kopna. Pred njima je još mnogo posla kako bi požar u potpunosti stavili pod kontrolu.