Vatrogasac Mate opisao borbu s požarom: 'Umoran sam, prekjučer sam se probudio'

Požar na otoku Visu i dalje se gasi na području Podhumlja kod Komiže.

Vatra je planula sinoć oko 22.20 sati. Oštećena su tri objekta, od kojih jedan teže. Trenutačno gore nisko raslinje i šuma, od zone vojnih bunkera pa sve do mora.

Požarna linija je široka, a fronta duga, no kanaderi su tijekom dana usporili širenje vatre i pomogli u zaustavljanju njegovog širenja. Tri kanadera gasila su požar cijelo jutro, nakon čega su stigla dva Air Tractora, a poslijepodne se na požarište vratio jedan kanader.

Na Vis je jutros trajektom iz Splita stigao splitsko-dalmatinski vatrogasni zapovjednik, kao i 35 vatrogasaca s osam vatrogasnih vozila.

'Spasili su nas kanaderi'

"Teško je bilo. Bila je noć, do jutra dok nisu kanaderi počeli, bilo je puno sati", rekao je Mate Cimić, pripadnik DVD-a Komiža.

Dodao je da su se vatrogasci cijelu noć borili s vatrom, a posao im je dodatno otežao vjetar zbog kojeg se požar brzo širio.

"Umoran sam, prekjučer sam se probudio", rekao je Cimić.

Gradonačelnik Komiže Ivica Vitaljić rekao je da su ključnu pomoć ujutro pružili kanaderi.

"Ujutro su nas spasili kanaderi, cijelu noć smo se borili. Bilo je gusto, vjetar je mijenjao smjer", rekao je Vitaljić.

Istaknuo je da su na otoku angažirali sve raspoložive snage te da su im pomagali i Višani i DVD Vis. Na terenu je, rekao je, bilo 70 vatrogasaca i 15 vozila.

"Borovi su, suho, vruće je, jednostavno širilo se velikom brzinom", rekao je Vitaljić.

Opožareno je 300 hektara

Prema informacijama s terena, požarište trenutačno gasi jedan kanader, a vratila su se i dva Air Tractora.

Vatrogasni zapovjednici su raspoređeni diljem širokog terena. Navodno je opožareno oko 300 hektara.

Zračne snage sada gase rubna područja na strmim dijelovima brda, gdje je vatrogascima teško pristupiti. Air Tractori djeluju prema brdu Hum i odašiljačima.

Noćas su gorjeli električni vodovi, a moguće je da je izgorio i jedan repetitor. Zato na cijelom jugoistočnom dijelu otoka nema signala, a vatrogasci komuniciraju preko walkie-talkieja.

Na terenu su i otočni vatrogasci, a vatrena fronta u jednom je trenutku bila duga oko tri kilometra. Vatrogasci se pripremaju i za noć, a cilj je požar staviti pod kontrolu prije mraka.

"To im je imperativ. Zahvaćena je velika površina, još ima puno izdimljavanja i sav teren mora prijeći ljudska noga. Nepristupačne dijelove trebale bi do mraka odraditi zračne snage, jer se nakon toga moraju povući. Upravo zato na otok su stigli vatrogasci s kopna kako bi zamijenili iscrpljene otočne kolege.

Došlo je 35 vatrogasaca s kopna kako bi pomogli onima koji su cijeli dan i cijelu noć bili na požarištu. Oni se trebaju odmoriti kako bi sutra mogli preuzeti smjenu na svom otoku.

Prema procjenama s terena, požar više ne bi trebao predstavljati veći problem, ali gašenje i sanacija nastavit će se tijekom noći i sutra ujutro.