Kanader izveo opasan manevar iznad Čiova: Pogledajte kako je gasio požar

Nakon velikog požara koji je u nedjelju izbio na Čiovu, društvenim mrežama proširila se snimka koja pokazuje koliko su zahtjevni bili uvjeti na terenu.

Požar je planuo na području Slatina, nedaleko od crkve Gospe od Prizidnice, a riječ je bila o najzahtjevnijoj vatrogasnoj intervenciji tog dana. Kako prenosi Slobodna dalmacija, vatra se proširila otvorenim prostorom, zbog čega su odmah angažirane brojne vatrogasne snage s područja Trogira, Splita i Kaštela.

U gašenju su iz zraka sudjelovala i dva kanadera. Upravo je jedan od njihovih preleta privukao posebnu pozornost nakon što se snimka pojavila na Facebooku.

Na terenu je bilo ukupno 51 vatrogasac sa 16 vozila, a u intervenciji je korišten i vatrogasni brod. Požar je pod nadzor stavljen tijekom večeri.

Prema dostupnim informacijama, izgorjelo je oko 20 hektara trave, makije i niskog raslinja. Vatrogasci su tijekom noći ostali na požarištu kako bi spriječili ponovno rasplamsavanje vatre.

Snimka manevra kanadera još je jednom pokazala koliko su ovakve intervencije zahtjevne, posebno kada se požarište nalazi na nepristupačnom terenu.