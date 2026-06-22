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VATROGASCI NA TERENU /

Nakon udara groma buknuo požar u Dalmaciji: Gori na Čiovu, dignut kanader

Nakon udara groma buknuo požar u Dalmaciji: Gori na Čiovu, dignut kanader
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Foto: Screenshot Facebook Vatrogasci 193

Dojava je zaprimljena tijekom nevremena, nakon čega su na intervenciju odmah upućeni vatrogasci

22.6.2026.
17:17
danas.hr
Screenshot Facebook Vatrogasci 193
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Nevrijeme praćeno grmljavinom koje je u ponedjeljak zahvatilo Dalmaciju ostavilo je za sobom novi požar. Vatra je izbila na području Čiova, nedaleko od Slatina, a prve informacije upućuju na to da ju je izazvao udar groma.

Iz Javne vatrogasne postrojbe Split potvrdili su da je požar izbio tijekom snažnog grmljavinskog nevremena, piše Dalmacija danas. Požar je zahvatio otvoreni prostor obrasao makijom i niskim raslinjem.

Dojava je zaprimljena tijekom nevremena, nakon čega su na intervenciju odmah upućeni vatrogasci iz Okruga, Slatina i Trogira. Kako je riječ o teško pristupačnom terenu te je postojala opasnost od daljnjeg širenja vatre, u gašenje je uključen i kanader.

PožarUdar Gromačiovo
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