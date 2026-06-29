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BESANA NOĆ /

Buknuo požar kraj Komiže! Vatra gutala borovu šumu i makiju, šire se snimke

Buknuo požar kraj Komiže! Vatra gutala borovu šumu i makiju, šire se snimke
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Foto: Dalmacija Danas

Prema prvim informacijama gore borova šuma i makija kod Komiže na lokalitetu put Podhumlja

29.6.2026.
7:06
Tajana Gvardiol
Dalmacija Danas
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Na Facebook stranici "Vatrogasci 193" objavljena je snimka otvorenog požara u nedjelju kasno navečer. U objavi stoji kako je izbio požar otvorenog tipa na otoku Visu oko 23 sata.

Buknuo požar kraj Komiže! Vatra gutala borovu šumu i makiju, šire se snimke
Foto: Dalmacija Danas
Buknuo požar kraj Komiže! Vatra gutala borovu šumu i makiju, šire se snimke
Foto: Dalmacija Danas

Prema prvim informacijama gore borova šuma i makija kod Komiže na lokalitetu put Podhumlja. Na intervenciji su bile sve otočke snage, piše Dalmacija Danas. Prema snimci koja je objavljena jutros, čini se da je najgore prošlo.

Jedina povoljna okolnost je da noćas nije bilo značajnog vjetra, ali kako je zemlja suha, požar se u prvom satu brzo proširio. Ipak, prema podacima automatske meteo postaje Komiža, brzina vjetra (burina) je oko 4 m/s što je dovoljno da širi vatru!

Buknuo požar kraj Komiže! Vatra gutala borovu šumu i makiju, šire se snimke
Foto: Dalmacija Danas
Buknuo požar kraj Komiže! Vatra gutala borovu šumu i makiju, šire se snimke
Foto: Dalmacija Danas
PožarKomižaVisVatrogasci
komentara
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