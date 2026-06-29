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AUTO ZAVRŠIO U POTOKU /

Vatrogasci izvukli trudnicu i djecu iz auta u potoku, riječi mališana (3) su ih posebno dotukle

Vatrogasci izvukli trudnicu i djecu iz auta u potoku, riječi mališana (3) su ih posebno dotukle
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Foto: DVD Hrvatska Kostajnica/Facebook

Do dolaska hitnih službi, u pomoć su priskočili prolaznici i drugi građani koji su se tamo zatekli

29.6.2026.
8:04
Dunja Stanković
DVD Hrvatska Kostajnica/Facebook
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Trudnica i dijete ozlijeđeni su u nedjelju u prometnoj nesreći u mjestu Donja Velešnja nakon što je osobni automobil s obitelji završio prevrnut u potoku. 

Vatrogasci iz DVD-a Hrvatska Kostajnica su dojavu o nesreći s više ozlijeđenih dobili u 18.44 sati te je sedam pripadnika s dva vozila izašlo na teren kako bi izbavili zarobljene u vozilu. 

U nesreći je sudjelovala obitelj s dvoje dijete, a ozljede su zadobili majka, inače trudnica, i dijete. 

Prolaznici priskočili u pomoć

Uz policiju, intervenirala je i hitna pomoć iz Hrvatske Kostajnice te drugi tim hitne iz Sunje. Do dolaska hitnih službi, u pomoć su priskočili prolaznici i drugi građani koji su se tamo zatekli. 

Prema riječima vatrogasaca, vozilo u kojem se nalazila obitelj završilo je na krovu u potoku. "Civili u panici, hitna radi svoj posao, a mi krećemo pomagati u izvlačenju i pakiranju trudnice na dugu dasku", objavili su vatrogasci. 

Dodatno su provjerili da još nije netko u vozilu. 

Vatrogasce je iznenadila reakcije drugog mališana, koji je nasreću prošao neozlijeđen. Kako bi utješili trogodišnjaka, koji je proživio traumatično iskustvo, vatrogasci su ga pitali bi li se htio provozati u vatrogasnom kamionu kada mu braco ozdravi. 

Riječi dječaka koje će pamtiti

"Zjenice su mu se u trenutku raširile.'Da, da, jedva čekam'. A onda se odjednom snuždio i kroz suze rekao da sada tata mora kupiti novi auto", dodali u vatrogasci. 

"Tri godine. Dovoljno mali da mu vatrogasni kamion još uvijek bude čudo. Dovoljno velik da u tom trenutku shvati da se nešto ozbiljno dogodilo", prisjetili su se što im je u glavi prošlo tog trenutka. 

Istaknuli su kako u tim situacijama oni, između ostaloga, moraju ostati smireni za one koji to ne mogu biti. Očekuje se da rade brzo, a govore tiho, jer ljudima koji su sudjelovali u nesreći ne treba dodatan strah, nego netko tko zna što radi. 

Mališanima i majci su zaželjeli brz oporavak, uz poruku da ih vatrogasni kamion čeka. 

NesreĆaHrvatska KostajnicaVatrogasciCrna KronikaSpašavanje
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