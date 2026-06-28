Motociklist završio u bolnici nakon sudara, policija istražuje što se dogodilo

Motociklist je prevezen u bolnicu nakon prometne nesreće koja se u nedjelju navečer dogodila na cesti između Žrnovnice i Srinjina, a u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila i motocikl.

Splitsko-dalmatinska policija izvijestila je da je dojavu o nesreći zaprimila u 20.23 sata.

Za sada nema informacija o težini ozljeda motociklista.

Na mjestu događaja slijedi policijski očevid kojim će se utvrditi okolnosti nesreće. Promet se u međuvremenu odvija otežano te ga reguliraju policijski službenici.