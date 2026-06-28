Auto se nakon silovitog udara pretvorio u buktinju: Susjed izvukao mladića (23) iz gorućeg auta

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju oko 4.45 sati u Galovcu Začretskom teško je ozlijeđen 23-godišnji vozač, javlja Policijska uprava krapinsko-zagorska.

Mladić je vozio iz smjera Donje Šemnice prema Švaljkovcu kada je zbog neprilagođene brzine na ravnom dijelu ceste prešao ulijevo, na travnatu površinu izvan kolnika. Automobil se nastavio nekontrolirano kretati po travi, nakon čega je prednjim dijelom udario u betonski propust i zapalio se.

Iz automobila ga izvukao susjed

Ozlijeđenog mladića iz automobila su izvukli mještani koji su prvi stigli na mjesto nesreće. Požar na automobilu, koji je u potpunosti izgorio, ugasili su pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i DVD-a Sveti Križ Začretje.

Mladić je najprije vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen u Opću bolnicu Zabok, a nakon toga je helikopterskom hitnom medicinskom službom prevezen u KBC Zagreb na daljnje liječenje.

Kako neslužbeno doznaje Zagorje.com, liječnici se bore za život mladića. Mještani su ispričali kako je ozlijeđenog mladića jedan od susjeda izvukao iz gorućeg automobila.