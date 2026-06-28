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Žestok sudar u Zagrebu: Automobil udario u tramvaj, pogledajte fotografije s mjesta nesreće

Žestok sudar u Zagrebu: Automobil udario u tramvaj, pogledajte fotografije s mjesta nesreće
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Foto: Marko Seper/PIXSELL

U sudaru, na sreću, nitko nije ozlijeđen

28.6.2026.
14:03
danas.hr
Marko Seper/PIXSELL
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Automobil se sudario s tramvajem na zagrebačkoj Vukovarskoj ulici. Prema prvim informacijama policije, u nesreći srećom nitko nije ozlijeđen, a promet se odvijao bez većih zastoja.

Žestok sudar u Zagrebu: Automobil udario u tramvaj, pogledajte fotografije s mjesta nesreće
Foto: Marko Seper/PIXSELL

Na fotografijama s mjesta događaja vidi se da je osobni automobil završio uz tračnice, zabijen u bočnu stranu tramvaja. Na vozilu je nastala materijalna šteta, dok je tramvaj oštećen na prednjem dijelu.

Žestok sudar u Zagrebu: Automobil udario u tramvaj, pogledajte fotografije s mjesta nesreće
Foto: Marko Seper/PIXSELL

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su nam da su dojavu o prometnoj nesreći zaprimili oko 12.50 sati.

Žestok sudar u Zagrebu: Automobil udario u tramvaj, pogledajte fotografije s mjesta nesreće
Foto: Marko Seper/PIXSELL

"Nema ozlijeđenih osoba, nije bilo ni zastoja u prometu, a očevid je u tijeku" rekli su iz policije.

Prometna NesrećaTramvajAutomobilVukovarska UlicaZagreb
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