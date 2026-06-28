FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ISTRAGA U TIJEKU /

Na pješaka kod Krapine naletio automobil: Nije mu bilo spasa, preminuo je u bolnici

Na pješaka kod Krapine naletio automobil: Nije mu bilo spasa, preminuo je u bolnici
×
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Policija je na mjestu događaja obavila očevid radi utvrđivanja svih okolnosti nesreće, a u tijeku je i kriminalističko istraživanje

28.6.2026.
10:49
Hina
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Pješak koji je u subotu navečer stradao u prometnoj nesreći u Polju Krapinskom kod Krapine preminuo je od zadobivenih ozljeda, potvrđeno je u nedjelju Hini iz Policijske uprave krapinsko-zagorske.

Prometna nesreća dogodila se u subotu oko 21.41, kada je osobni automobil naletio na pješaka.

Na mjesto događaja odmah su upućene policija i hitna medicinska pomoć. Ozlijeđenom pješaku pružena je liječnička pomoć, no unatoč naporima liječnika, zbog težine zadobivenih ozljeda preminuo je.

Policija je na mjestu događaja obavila očevid radi utvrđivanja svih okolnosti nesreće, a u tijeku je i kriminalističko istraživanje.

Prometna NesrećaStradao PješakKrapina
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike