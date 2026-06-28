Na pješaka kod Krapine naletio automobil: Nije mu bilo spasa, preminuo je u bolnici

Pješak koji je u subotu navečer stradao u prometnoj nesreći u Polju Krapinskom kod Krapine preminuo je od zadobivenih ozljeda, potvrđeno je u nedjelju Hini iz Policijske uprave krapinsko-zagorske.

Prometna nesreća dogodila se u subotu oko 21.41, kada je osobni automobil naletio na pješaka.

Na mjesto događaja odmah su upućene policija i hitna medicinska pomoć. Ozlijeđenom pješaku pružena je liječnička pomoć, no unatoč naporima liječnika, zbog težine zadobivenih ozljeda preminuo je.

Policija je na mjestu događaja obavila očevid radi utvrđivanja svih okolnosti nesreće, a u tijeku je i kriminalističko istraživanje.