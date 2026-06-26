Teška nesreća na D1: Sudar teretnog vozila i više automobila, helikopter stiže po ozlijeđene

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Promet je u prekidu, a čeka se slijetanje helikoptera koji će preuzeti ozlijeđene osobe
Više osoba u petak poslijepodne zadobilo je ozljede u prometnoj nesreći na državnoj cesti D-1 kod Pavlovca.
Kako je izvijestila policija, u nesreći je u 14.45 sati sudjelovalo više osobnih i jedan teretni automobil.
Promet je u prekidu, a čeka se slijetanje helikoptera koji će preuzeti ozlijeđene osobe.
Na licu mjesta slijedi očevid koji bi trebao utvrditi više detalje nesreće.