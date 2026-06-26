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KOD PAVLOVCA /

Teška nesreća na D1: Sudar teretnog vozila i više automobila, helikopter stiže po ozlijeđene

Teška nesreća na D1: Sudar teretnog vozila i više automobila, helikopter stiže po ozlijeđene
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Foto: Net.hr

Promet je u prekidu, a čeka se slijetanje helikoptera koji će preuzeti ozlijeđene osobe

26.6.2026.
15:56
Erik Sečić
Net.hr
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Više osoba u petak poslijepodne zadobilo je ozljede u prometnoj nesreći na državnoj cesti D-1 kod Pavlovca. 

Kako je izvijestila policija, u nesreći je u 14.45 sati sudjelovalo više osobnih i jedan teretni automobil. 

Čeka se helikopter 

Promet je u prekidu, a čeka se slijetanje helikoptera koji će preuzeti ozlijeđene osobe. 

Na licu mjesta slijedi očevid koji bi trebao utvrditi više detalje nesreće. 

Prometna NesrećaTeretni AutomobilSudar
komentara
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