Golema tuga na jugu zemlje: Igra djece prerasla u tragediju, dječak preminuo

Dječak je zadobio po život opasne ozljede glave nakon pada s električnog romobila. Liječnici u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar svim silama su se borili za njegov život, no nisu uspjeli spasiti ga.

Prema dostupnim informacijama, skupina djece igrala se u blizini vodonatapnog kanala u okolici Metkovića. Jedno od djece na mjesto okupljanja dovezlo se električnim romobilom, nakon čega su se dječaci međusobno izmjenjivali u vožnji, objavio je Dubrovački dnevnik.

Kada je na red došao 15-godišnjak, krenuo je romobilom, no ubrzo je izgubio nadzor nad vozilom te pao na kolnik. Prilikom pada glavom je snažno udario o asfalt i zadobio teške tjelesne ozljede.

Kako doznaje Dubrovački dnevnik, romobil je bio znatno jače snage nego što je to zakonom dozvoljeno.