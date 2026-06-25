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OZLIJEDIO JE GLAVU /

Golema tuga na jugu zemlje: Igra djece prerasla u tragediju, dječak preminuo

Golema tuga na jugu zemlje: Igra djece prerasla u tragediju, dječak preminuo
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Foto: Ilustracija: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U bolnicu su ga dovezli s ozljedama glave, nisu mu uspjeli pomoći

25.6.2026.
14:29
danas.hr
Ilustracija: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Dječak je zadobio po život opasne ozljede glave nakon pada s električnog romobila. Liječnici u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar svim silama su se borili za njegov život, no nisu uspjeli spasiti ga. 

Prema dostupnim informacijama, skupina djece igrala se u blizini vodonatapnog kanala u okolici Metkovića. Jedno od djece na mjesto okupljanja dovezlo se električnim romobilom, nakon čega su se dječaci međusobno izmjenjivali u vožnji, objavio je Dubrovački dnevnik.

Kada je na red došao 15-godišnjak, krenuo je romobilom, no ubrzo je izgubio nadzor nad vozilom te pao na kolnik. Prilikom pada glavom je snažno udario o asfalt i zadobio teške tjelesne ozljede.

Kako doznaje Dubrovački dnevnik, romobil je bio znatno jače snage nego što je to zakonom dozvoljeno.

MetkovićRomobilSmrt Dječaka
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