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SVE JE OSVOJILA /

Jedna od najboljih skijašica današnjice objavila kraj karijere

Jedna od najboljih skijašica današnjice objavila kraj karijere
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Foto: IPA/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

U Svjetskom kupu je pobijedila 48 puta u četiri discipline

6.8.2026.
16:29
Sportski.net
IPA/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia
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Ponajbolja skijašica ovog stoljeća, Lara Gut-Behrami objavila je kraj svoje skijaške karijere i nećemo je gledati u Svjetskom kupu u novoj sezoni koja počinje za manje od tri mjeseca.

Švicarka se borila s teškom ozljedom koju je zaradila početkom prošle sezone kada je doživjela puknuće dvaju ligamenata i puknuće meniskusa nakon pada na Copper Mountainu na treningu veleslaloma. "Imala sam sreću i čast proživjeti vrlo dugu i intenzivnu karijeru, kroz skijanje ostvariti svoje snove i želje te to putovanje proći uz iznimne ljude", rekla je u videu Lara Gut-Behrami.

"Unatoč gotovo dvadeset godina bavljenja vrhunskim sportom, unatoč padovima i ozljedama, nemam trajnih bolova – a ne želim ih ni imati. I upravo zato znam da je sada pravo vrijeme da prestanem inzistirati na dosezanju ili pomicanju granica pod svaku cijenu", dodala je Švicarka.

Laru smo gotovo dva puna desetljeća gledali u Svjetskom kupu. Debitirala je još 2007. U Svjetskom kupu je pobijedila 48 puta u četiri discipline. Dva je puta bila najbolja skijašica osvojivši Veliki kristalni globus. Osvojila je jedno olimpijsko zlato i dvije bronce. Sedam puta je osvajala Mali kristalni globus, a na postolje Svjetskoga kupa se penjala čak 101 put u ukupno 395 utrka. 

Svjetski Skijaski KupSkijanjeLara Gut-behrami
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