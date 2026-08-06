Samo se srušila i poplavila, a onda je pilot napravio nevjerojatno: 'Sletio je na stijene!'

Obično ljetno kupanje u mjestu Zavala na otoku Hvaru u srijedu se pretvorilo u dramu u kojoj je mlađoj ženi iznenada pozlilo, izgubila je svijest i poplavjela, nakon čega je krenula utrka s vremenom. Helikopter Hitne medicinske službe na kraju je sletio na stijene u gotovo nemogućim uvjetima.

Gospođa koja je prva priskočila u pomoć ispričala nam je dramatične trenutke.

"Sve se dogodilo oko 14.30 sati u Zavali na južnoj strani otoka Hvara. Mlađa žena, rekla bih da ima manje od 40 godina, bila je u hladu i krenula je sa suprugom popiti kavu. Odjednom se začuo vrisak i zapomaganje. Pala je i srušila se. Bila je bez svijesti, potpuno je poplavjela, a koža joj je poprimila sivu boju", govori nam gospođa koja je svjedočila tim trenucima.

Suprug žene koja se onesvijestila bio je, kaže, "izvan sebe".

"Vikao je: 'Zovite Hitnu!', dozivao ju je i pokušavao pomoći. Imao je mobitel u džepu, ali se jednostavno nije snašao i posegnuo za njim", govori naša sugovornica.

Ona je odmah priskočila u pomoć i okrenula mlađu ženu na bok kako bi spriječila gušenje.

Polijevali je hladnom vodom

"Polijevali smo je hladnom vodom. Nazvala sam 112 i odmah sam dobila vezu. Rekli su mi da bi Hitna mogla doći iz Grada Hvara preko Svete Nedjelje, ali da bi to trajalo četrdesetak minuta. Rekla sam da se bojim jer onesviještena gospođa nije pokazivala gotovo nikakve znakove života. Nakon toga ponovno su me nazvali i najavili dolazak helikopterske hitne medicinske službe", govori.

Operater joj je preko telefona rekao da pokušaju raščistiti mjesto na kojem bi helikopter mogao sletjeti. Plan je bio sletjeti na mol na koji pristaju brodovi.

"Međutim, na njemu su bile stolice, motori, ribarske mreže i razna oprema. Pokušala sam to raščistiti, ali nismo uspjeli. U međuvremenu je stigla ekipa HEMS-a, odnosno helikopter. Odmah su me nazvali i planirali sletjeti na mol, ali su od toga odustali jer su procijenili da postoji opasnost da se helikopter zaplete u ribarske mreže zbog snažnog strujanja zraka koje stvaraju propeleri", govori.

Helikopter jako brzo stigao

Kaže da ju je posebno iznenadilo koliko je helikopter brzo stigao – svega 18 minuta od poziva. Posada je neko vrijeme kružila i tražila rješenje, a zatim se odlučila na potez koji je svima oduzeo dah.

"Helikopter je zbog propelera sve dizao u zrak – mreže, ručnike, pjenu s mora. Dizao je i valove pa je sve bilo mokro. Nisam imala čime pokriti unesrećenu ženu. Potom su se spustili na oko metar od tla, a medicinski tim iskočio je iz letjelice dok je helikopter lebdio", prepričava dramatične trenutke.

Osim pilota, u helikopteru su bila još dva člana medicinskog tima.

"Sve je izgledalo nevjerojatno. Došli su do unesrećene i odmah počeli s postupkom, a gospođa je ubrzo počela pokazivati znakove života.

Bila sam iznenađena njihovom opremom. Imali su sve – od infuzije do lijekova, anestetika i ostale potrebne opreme", svjedoči naša sugovornica.

'Članovi HEMS-a bili su profesionalni i ljubazni'

Posebno ju je oduševio pristup medicinskog tima, za koji kaže da je bio iznimno profesionalan i ljubazan.

"Svi smo poslije u Zavali pričali o tome i zahvaljivali im. Moram istaknuti da je riječ o posebnoj ekipi koja radi iznimno kvalitetno i profesionalno. Njihov odnos prema nama koji smo pomagali, ali posebno prema unesrećenoj, kao i njihova hrabrost, stvarno su me impresionirali", govori nam.

Naša sugovornica inače ljetuje u Jelsi, a dolazi iz Samobora. Voli plivati i roniti pa se toga dana slučajno zatekla na južnoj strani otoka, upravo na plaži gdje se sve dogodilo. Unesrećenu ženu poznaje samo iz viđenja i za nju ima samo riječi hvale.

"Nisam samo ja pomagala. Dok je suprug žene dozivao upomoć, dotrčao je i jedan Nijemac. Ne govori hrvatski, ali se odmah uključio i pomagao. Njemu sam posebno zahvalna", kaže.

Medicinski tim na mjestu događaja zbrinjavao je ženu oko 45 minuta. Nakon što je primila infuziju i terapiju te se djelomično oporavila, i dalje je bila u teškom stanju pa su je helikopterom prevezli u bolnicu.

"Koliko sam čula, njihova je dijagnoza bila toplinska iscrpljenost. Zanimljivo je da je cijelo vrijeme bila u hladu. Tek su krenuli prema restoranu popiti kavu kada joj je pozlilo", govori.

Helikopter se potom ponovno spustio na stijene, odnosno hrid uz obalu, gdje su ukrcali unesrećenu ženu i odvezli je u bolnicu. Naša sugovornica uspjela je snimiti taj trenutak, koji izgleda gotovo nestvarno. Teško je povjerovati da je pilot uopće mogao sigurno izvesti takav manevar.

Pilot: 'Takve stvari uvježbavamo'

Razgovarali smo i s pilotom koji je zajedno sa svojim kolegama iz HEMS-a u očima mještana postao pravi heroj. Riječ je o Igoru Deliću, koji kaže da takva slijetanja za njih nisu ništa neuobičajeno.

"Na bazi na Braču jučer smo nešto prije 15 sati zaprimili zahtjev za hitni medicinski let s Hvara, prema mjestu Zavala, gdje se pacijentica nalazila na plaži. Odmah po zaprimanju zahtjeva napravili smo kratku analizu mogućih mjesta za slijetanje helikoptera i uputili se prema Hvaru. Po dolasku iznad Zavale izvidjeli smo teren i procijenili da ne bi bilo sigurno sletjeti. Zato sam donio odluku da medicinski tim iskrcamo iz lebdenja", rekao nam je.

Za tu je operaciju odabrao stijene nedaleko od plaže na kojoj se nalazila pacijentica.

"Odluku sam priopćio članovima posade, proveli smo sve potrebne pripreme za manevar, koji je standardna operativna procedura u HEMS-u. Manevar smo izveli u skladu s propisanim procedurama, učinkovito, koordinirano, precizno i sigurno", rekao nam je pilot.

Kaže da je medicinski tim brzo stigao do pacijentice i pružio joj pomoć, a nakon što je zbrinuta, uslijedilo je ukrcavanje.

"Ove procedure u HEMS-u redovito uvježbavamo i treniramo. Analiza ovakvih manevara provodi se na svakom jutarnjem i večernjem brifingu. Ovakve situacije u našoj službi događaju se redovito. Svi piloti, zrakoplovni tehničari i medicinski tehničari imaju iskustva s ovakvim intervencijama, posebno na otocima i drugim teško dostupnim lokacijama.

Važno je naglasiti da za nas pilote, zrakoplovne tehničare i medicinski tim ovo nije posebno zahtjevna operacija. Međutim, može postati složenija ako se smanje performanse helikoptera zbog veće mase, viših temperatura zraka, ograničenog manevarskog prostora ili nepovoljnih vremenskih uvjeta, poput jakog vjetra", otkriva.

Pilot Delić kaže da često imaju slične intervencije i da ih redovito izvršavaju na dobrobit pacijenata.

'Zaslužili su nagradu'

No naša sugovornica, koja je prva priskočila u pomoć unesrećenoj ženi i pozvala hitne službe, na kraju je imala još jednu poruku za pilota i medicinski tim.

"Bilo bi lijepo da naša ministrica zdravstva pohvali tu ekipu, a još bi ljepše bilo da ih nagradi. Mi se u Zavali već dogovaramo da možda organiziramo neku akciju i osobno ih nagradimo jer oni to stvarno zaslužuju", rekla nam je.