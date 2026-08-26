Glumica iz serije 'Dawson's Creek' otkrila tešku dijagnozu: 'Zahvalna sam što sam još živa'

Američka glumica Busy Philipps (47), poznata po ulogama u serijama "Dawson's Creek" i "Cougar Town", podijelila je s javnosti informaciju o svom zdravstvenom stanju. Za naslovnicu najnovijeg broja časopisa People, 47-godišnja glumica otkrila je da je ranije ove godine operirala rijedak tumor na mozgu.

Dijagnoza nakon preventivnog pregleda

Kako otkriva u intervjuu, sve je počelo u veljači 2026. godine kada joj je nakon preventivnog skeniranja cijelog tijela dijagnosticiran rijedak i sporo rastući tumor na mozgu, a Philipps je priznala da je umalo otkazala termin za upravo taj pregled. Otkriće je uslijedilo nedugo nakon što je njezin kolega iz serije "Dawson's Creek", James Van Der Beek, preminuo od karcinoma. Tumor veličine 2,6 centimetara glumica je operirala u ožujku.

Komplikacije i podrška

U travnju je došlo do komplikacija kada je dobila infekciju na mjestu reza, zbog čega je morala na drugu, neplaniranu operaciju. Unatoč tome, prognoze su dobre, iako će morati redovito ići na preglede kako bi se pratilo njezino stanje.

Ispod objave na Instagramu odmah su se zaredali komentari podrške brojnih prijatelja i obožavatelja. "Tako sam ponosna na tebe, volim te puno", napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Šaljem ti toliko ljubavi i iscjeljujuće energije". Jedna od pratiteljica podijelila je i osobno iskustvo: "Naš desetogodišnji sin imao je isti tumor na mozgu. Otkriven je slučajno nakon pada i udarca u glavu. Toliko smo zahvalni na tom padu jer vjerojatno ne bismo znali za tumor dok se ne bi pojavili simptomi."

Otvorenost Busy Philipps o svojem iskustvu podigla je svijest o važnosti brige za zdravlje. Njezina priča snažan je podsjetnik na važnost slušanja vlastitog tijela te odlaska na preventivne preglede.