Evo koliko je Hitna imala intervencija za vrijeme trajanja Ultre: Brojka je iznenađujuća

Posljednji, treći dan održavanja Ultra Europe festivala na stadionu Park mladeži prošao je mirno i bez incidenata, zbog čega žurne službe nisu imale puno posla, dok su dežurne liječničke ekipe pomagale mladim partijanerima zbog umora, panike, slabosti i loma stopala.

​Liječnica Hitne medicinske pomoći Jelena Aranza rekla je da je treća i zadnja noć Ultra Europe festivala prošla dobro te je bila najbolja za medicinske ekipe koje su imale ukupno 30 intervencija. Od sedam osoba koje su prevezli u bolnicu, pet ih je primljeno na Interni, a dvoje na Kirurški prijem.

"Uglavnom se radilo o bolnim stanjima, panika, slabosti, umoru, a zabilježili smo i jednu nelagodu oko srca. Imali smo i prijelom stopala te natučenje vrata. U sve tri večeri smo ukupno imali 112 intervencija, 16 prevezenih u bolnicu na daljnju obradu, pet na Hitni interni i sedam na Hitni kirurški prijem", izjavila je za Hinu Aranza.

Noć bez incidenata

Policija je i posljednje večeri, kao i prethodnih dana Ultre, zabilježila noć bez incidenata i događaja koji bi ugrozili sigurnost partijanera.

Policija naglašava kako su tijekom svih dana festivala imali odličnu suradnju žurnih službi, redarske službe i organizatora. Voditelj poslova prevencije splitske policije Paško Ugrina kazao je kako je sve prošlo u okviru očekivanog i dodao da nije bilo imovinskih kaznenih djela kao ni ozljeđivanja od posljedica kaznenog djela.

Vinko Marača iz splitske Čistoće je u ranim jutarnjim satima ponedjeljka potvrdio da je čišćenje stadiona Park mladeži i oko njega u tijeku. Rekao je da sve ide po planu zbog čega se nadaju da će u planiranim terminima sve biti obavljeno te da nije bilo nikakvih nepredviđenih situacija.

S​plitski su vatrogasci na festivalu bili bez posla jer nije zabilježena niti jedna dojava o otvorenom požaru na ili u blizini stadiona Park mladeži.

Ultra Europe festival ​danas seli u Bol na Braču, gdje će se održati Ultra beach party u Clubu 585 i ​nakon toga završni Resistance party na Visu.