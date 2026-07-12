Noć za pamćenje: Posljednja večer Ultra Europe festivala obećava dosad neviđenu energiju
Nakon dva dana koja su nadmašila sva očekivanja, obožavatelji elektroničke glazbe spremni su za finale za pamćenje
Posljednja večer ULTRA Europe festivala okupila je prve posjetitelje koji polako pristižu u Park Mladeži. Ljubitelji elektroničke glazbe s nestrpljenjem očekuju samu završnicu ovogodišnjeg izdanja festivala, a mnogi ističu kako su im prva dva dana nadmašila očekivanja. Festivalski prostor se počeo puniti već od ranih jutarnjih sati, a kako se bližila večer, atmosfera je postajala sve užarenija.
Publiku očekuje zanimljiva posljednja večer festivala, stoga se očekuje da će upravo ona ponuditi i najglasniju atmosferu. Prema prvim prizorima iz splitskog parka, jasno se može vidjeti da je pred publikom još jedna noć za pamćenje, obilježena vrhunskom produkcijom, svjetlosnim efektima i energijom koja je Ultru Europe učinila jednim od najpoznatijih filmskih festivala elektroničke glazbe u Europi.
Posjetitelji iz ranih zemalja ostali su oduševljeni nastupima i atmosferom, a isticali su i kako su ljudi jako ljubazni te da je ovo jedan od najboljih festivala na kojem su bili. Večeras će brojne posjetitelje na glavnoj pozornici zabavljati FISHER, legendarni Martin Garrix i Armin van Buuren.
"Jučer smo ipak uspjele pobjeći prije kiše, a za večeras smo sačuvale puno energije. Sigurno se vraćamo i dogodine" poručile su Nicole i Amanda iz Engleske.