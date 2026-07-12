Noć za pamćenje: Posljednja večer Ultra Europe festivala obećava dosad neviđenu energiju

Posljednja večer ULTRA Europe festivala okupila je prve posjetitelje koji polako pristižu u Park Mladeži. Ljubitelji elektroničke glazbe s nestrpljenjem očekuju samu završnicu ovogodišnjeg izdanja festivala, a mnogi ističu kako su im prva dva dana nadmašila očekivanja. Festivalski prostor se počeo puniti već od ranih jutarnjih sati, a kako se bližila večer, atmosfera je postajala sve užarenija.

Foto: dalmatinskiportal

Publiku očekuje zanimljiva posljednja večer festivala, stoga se očekuje da će upravo ona ponuditi i najglasniju atmosferu. Prema prvim prizorima iz splitskog parka, jasno se može vidjeti da je pred publikom još jedna noć za pamćenje, obilježena vrhunskom produkcijom, svjetlosnim efektima i energijom koja je Ultru Europe učinila jednim od najpoznatijih filmskih festivala elektroničke glazbe u Europi.

Foto: dalmatinskiportal

Posjetitelji iz ranih zemalja ostali su oduševljeni nastupima i atmosferom, a isticali su i kako su ljudi jako ljubazni te da je ovo jedan od najboljih festivala na kojem su bili. Večeras će brojne posjetitelje na glavnoj pozornici zabavljati FISHER, legendarni Martin Garrix i Armin van Buuren.

Foto: dalmatinskiportal

"Jučer smo ipak uspjele pobjeći prije kiše, a za večeras smo sačuvale puno energije. Sigurno se vraćamo i dogodine" poručile su Nicole i Amanda iz Engleske.