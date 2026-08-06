Brodica s pijanim turistima tone, a domaći sve snimaju i smiju se: 'Ne smite tu parkirat'

Nakon što je kod otoka Jerolim potonula brodica s turistima, Morski.hr je objavio snimku koja je izazvala brojne reakcije. Na njoj se vidi kako posada drugog plovila prolazi pokraj unesrećenih, koji su vidljivo pod utjecajem alkohola, snima cijeli događaj i pritom im se podrugljivo obraća, umjesto da im pokuša pomoći. Zbog toga se otvorilo pitanje jesu li osobe koje su snimale bile dužne pružiti pomoć te postoji li u ovom slučaju odgovornost zbog nepružanja pomoći.

Na snimci se čuje smijeh te muškarac koji turistima postavlja pitanja poput: "Što se dogodilo?" i "Gdje ste uzeli i kome ste platili brod?". Iako je brodica tonula, na dostupnim snimkama ne vidi se pokušaj da se putnici prebace na drugo plovilo ili da im se na bilo koji način pomogne.

Turisti su na kraju, srećom bez ozljeda, uspjeli doplivati do obale otoka Jerolim, dok je njihova brodica završila na dnu mora. Video završava podrugljivom rečenicom: "Ne smite tu parkirat."

Policija: Nema elemenata kaznenog djela

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske za Morski.hr navode kako su 1. srpnja 2026. godine, oko 18.58 sati, zajedno s djelatnicima Lučke kapetanije zaprimili dojavu o potonuću brodice sa sjeverne strane otoka Jerolim.

Po dolasku na mjesto događaja pronađena je potopljena brodica na dubini od oko dva metra, dok se pet putnika već nalazilo na obali. Nitko nije bio ozlijeđen, a nije zabilježeno ni onečišćenje mora.

Policija je utvrdila da je brodicom upravljao državljanin Španjolske pod utjecajem alkohola. Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija od 1,37 promila, nakon čega je daljnje postupanje preuzela Lučka kapetanija.

Dodaju i kako u trenutku intervencije nisu imali saznanja da je događaj netko snimao, no naknadnom analizom svih dostupnih informacija nisu pronađeni elementi kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti.

Kada nepružanje pomoći postaje kazneno djelo?

Iz policije pojašnjavaju kako članak 123. Kaznenog zakona predviđa kaznenu odgovornost samo u slučajevima kada netko ne pruži pomoć osobi koja se nalazi u neposrednoj životnoj opasnosti. Budući da je utvrđeno kako su putnici tijekom plovidbe oštetili brodicu koja je potom potonula, ali pritom nitko nije stradao niti bio ozlijeđen, nisu ispunjeni uvjeti za kazneni progon.

Ipak, slučaj je otvorio raspravu o ponašanju na moru. Sugovornici Morskog.hr iz pomorskih krugova ističu kako pružanje pomoći unesrećenima na moru nije pitanje dobre volje, već temeljna pomorska obveza, bez obzira na okolnosti koje su dovele do nesreće.