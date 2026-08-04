Hrvatska je ponovno hit: 'Veliki povratak čeških, mađarskih i talijanskih turista'

Hrvatski turizam bilježi vrlo dobre rezultate na nekoliko važnih emitivnih tržišta.

Prema prvim i još nepotpunim podacima sustava eVisitor koje je objavila Hrvatska turistička zajednica (HTZ), tijekom srpnja, ali i u prvih sedam mjeseci 2026. godine, značajno je porastao broj turista iz Češke, Mađarske i Italije.

Posebno se ističe povratak čeških gostiju nakon nekoliko godina pada turističkog prometa s tog tržišta, dok je kod talijanskih turista prekinuto višegodišnje razdoblje stagnacije.

Češka ponovno među najvažnijim tržištima

Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, najveći rast ostvaren je upravo s češkog tržišta.

U srpnju je broj dolazaka čeških turista bio veći za 12 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je broj noćenja porastao za sedam posto.

Pozitivan trend vidljiv je i na razini cijele godine. U prvih sedam mjeseci zabilježen je rast od pet posto i u dolascima i u noćenjima čeških gostiju.

Česi su najviše boravili u Istri, Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji, a među destinacijama prednjačili su Umag, Poreč i Medulin.

Mađari nastavljaju dolaziti u Hrvatsku

Dobri rezultati stižu i s mađarskog tržišta, koje potvrđuje svoju važnost za hrvatski turizam.

Tijekom srpnja broj dolazaka mađarskih turista porastao je za osam posto, dok je broj noćenja veći za sedam posto u odnosu na prošlu godinu.

U razdoblju od siječnja do kraja srpnja ostvaren je rast od sedam posto, kako u dolascima tako i u noćenjima.

Najviše mađarskih gostiju ove je godine odsjelo na Kvarneru, u Istri te u Zadarskoj županiji.

Talijani ponovno otkrivaju Hrvatsku

Nakon nekoliko godina stagnacije, pozitivni trend bilježi i talijansko tržište. U prvih sedam mjeseci ove godine broj dolazaka i noćenja talijanskih turista povećan je za dva posto u odnosu na isto razdoblje lani, dok je samo u srpnju broj dolazaka bio veći za jedan posto.

U Hrvatskoj turističkoj zajednici očekuju da će se pozitivni rezultati dodatno potvrditi tijekom kolovoza, kada traje Ferragosto, tradicionalno razdoblje u kojem Talijani ostvaruju najveći broj ljetnih putovanja.

Iz HTZ-a ističu kako su Talijani ove godine posebno rado dolazili u Hrvatsku tijekom predsezone, najčešće na kraće vikend-boravke, pri čemu su im najprivlačnije bile destinacije u Istri i na Kvarneru.