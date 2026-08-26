Kovačević na udaru: 'On mora igrati od prve minute, što ova trenerčina to ne razumije?'
Neki navijači imali su ozbiljne zamjerke na početni sastav Dinama za utakmicu protiv Vikinga
Dinamo u Norveškoj protiv Vikinga igra uzvratnu utakmicu doigravanja Lige prvaka u kojoj će pokušati izboriti plasman u najelitnije europsko klupsko natjecanje. Prva utakmica, odigrana prošlog tjedna u Zagrebu, završena je bez pobjednika (2:2) i sada Plavima samo pobjeda donosi plasman u LP.
Sat vremena prije utakmice Dinamo je objavio početni sastav, koji izgleda ovako:
Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof - Stojković, Mišić, Zajc - Lisica, Beljo, Hoxha.
Odmah nakon objave prvih 11 na društvenim mrežama javili su se navijači i rekli što mise o odabiru trenera Marija Kovačevića. U nastavku prenosimo neke od komentara:
"Ovo je sve dobro osim Lisice. Lisica je igrač manje.Tek sada se vidi koliko fali Bakrar. A Boban i dalje spava zimski san."
"Nadam se da su Hoxhi objasnili da nekada treba i dodati."
"'Ajmo dobit. Galešić je morao bit unutra!"
"Radeljić i Galešić moraju igrati ispred ove dvojice. Puno su pokretljiviji, bolji skok, prekidi, brži, Galešić bez problema iznosi loptu do centra i dalje. To Dominguez ne može, a ni McKenna."
"Kaj ova trenerčina ne kuzi da Galešić mora igrat od prve minute."