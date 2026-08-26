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Kovačević na udaru: 'On mora igrati od prve minute, što ova trenerčina to ne razumije?'

Kovačević na udaru: 'On mora igrati od prve minute, što ova trenerčina to ne razumije?'
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Neki navijači imali su ozbiljne zamjerke na početni sastav Dinama za utakmicu protiv Vikinga

26.8.2026.
20:03
M.G.
Sanjin Strukic/PIXSELL
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Dinamo u Norveškoj protiv Vikinga igra uzvratnu utakmicu doigravanja Lige prvaka u kojoj će pokušati izboriti plasman u najelitnije europsko klupsko natjecanje. Prva utakmica, odigrana prošlog tjedna u Zagrebu, završena je bez pobjednika (2:2) i sada Plavima samo pobjeda donosi plasman u LP.

Sat vremena prije utakmice Dinamo je objavio početni sastav, koji izgleda ovako:

Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof - Stojković, Mišić, Zajc - Lisica, Beljo, Hoxha.

Odmah nakon objave prvih 11 na društvenim mrežama javili su se navijači i rekli što mise o odabiru trenera Marija Kovačevića. U nastavku prenosimo neke od komentara:

"Ovo je sve dobro osim Lisice. Lisica je igrač manje.Tek sada se vidi koliko fali Bakrar. A Boban i dalje spava zimski san."

"Nadam se da su Hoxhi objasnili da nekada treba i dodati."

"'Ajmo dobit. Galešić je morao bit unutra!"

"Radeljić i Galešić moraju igrati ispred ove dvojice. Puno su pokretljiviji, bolji skok, prekidi, brži, Galešić bez problema iznosi loptu do centra i dalje. To Dominguez ne može, a ni McKenna."

"Kaj ova trenerčina ne kuzi da Galešić mora igrat od prve minute."

DinamoVikingMario KovačevićLiga PrvakaMomcad
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