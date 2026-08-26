FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POTAKNULA RASPRAVU /

Matea iz Gospodina Savršenog poručila: 'Ako žene ne smiju u tangama, muškarci ne smiju u...'

Matea iz Gospodina Savršenog poručila: 'Ako žene ne smiju u tangama, muškarci ne smiju u...'
×
Foto: @teica_____

Matea Novačić, koju je javnost upoznala u showu 'Gospodin Savršeni', ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama

26.8.2026.
20:46
Hot.hr
@teica_____
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Matea Novačić (26), magistra kineziologije i bivša sudionica showa "Gospodin Savršeni", u kratkom je videu otvorila žestoku raspravu o prikladnosti kupaćih kostima na plaži. Njezin video brzo je privukao pozornost i pokrenuo lavinu komentara.

@teica_____ #viral ♬ izvorni zvuk - Teica💎

Nova peticija za sljedeće ljeto

Matea je svoje izlaganje započela jasnom porukom: "Dobro jutro svima, osim onima koji su ovo ljeto bili protiv toga da žene nose tange na plažu."

Odmah je najavila i svoj plan za iduću sezonu. "Imam jednu novu peticiju za sljedeće ljeto, a to je da muškarci ne smiju nositi Speedo gaćice na plažu", izjavila je kroz smijeh. Zatim je detaljnije obrazložila svoju šaljivu inicijativu, iznoseći argumente koji su mnoge nasmijali, ali i potaknuli na razmišljanje.

"Naravno da se šalim"

Ipak, nakon provokativnog stava, Matea je otkrila pravo značenje svoje poruke. Njezina "peticija" nije bila stvarni poziv na zabranu, već satirični komentar na zadiranje u tuđe izbore i osuđivanje izgleda.

"Naravno da se šalim", pojasnila je, okrećući priču prema onome što je zaista željela poručiti, a to je poziv na toleranciju i slobodu izbora. "Neka svatko nosi što god hoće, isto kao što mene boli briga što drugi nose", zaključila je i dodala: "Neka i druge boli briga što ja nosim."

Vječna debata

Reakcije na Matein video bile su uglavnom pozitivne, a dok jedni smatraju da je oskudna odjeća neprimjerena, drugi brane pravo na izbor. Mnogi su prihvatili šalu i podržali poruku. "Živjele tange", napisao je jedan korisnik, dok se drugi složio: "Nek nosi tko što hoće, slažem se". Bilo je i onih koji su se nadovezali na humor, predlažući nudističke plaže kao rješenje.

Gospodin SavršeniRasprava Na InternetuOskudni Bikini
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike