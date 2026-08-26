Matea iz Gospodina Savršenog poručila: 'Ako žene ne smiju u tangama, muškarci ne smiju u...'

Matea Novačić (26), magistra kineziologije i bivša sudionica showa "Gospodin Savršeni", u kratkom je videu otvorila žestoku raspravu o prikladnosti kupaćih kostima na plaži. Njezin video brzo je privukao pozornost i pokrenuo lavinu komentara.

Nova peticija za sljedeće ljeto

Matea je svoje izlaganje započela jasnom porukom: "Dobro jutro svima, osim onima koji su ovo ljeto bili protiv toga da žene nose tange na plažu."

Odmah je najavila i svoj plan za iduću sezonu. "Imam jednu novu peticiju za sljedeće ljeto, a to je da muškarci ne smiju nositi Speedo gaćice na plažu", izjavila je kroz smijeh. Zatim je detaljnije obrazložila svoju šaljivu inicijativu, iznoseći argumente koji su mnoge nasmijali, ali i potaknuli na razmišljanje.

"Naravno da se šalim"

Ipak, nakon provokativnog stava, Matea je otkrila pravo značenje svoje poruke. Njezina "peticija" nije bila stvarni poziv na zabranu, već satirični komentar na zadiranje u tuđe izbore i osuđivanje izgleda.

"Naravno da se šalim", pojasnila je, okrećući priču prema onome što je zaista željela poručiti, a to je poziv na toleranciju i slobodu izbora. "Neka svatko nosi što god hoće, isto kao što mene boli briga što drugi nose", zaključila je i dodala: "Neka i druge boli briga što ja nosim."

Vječna debata

Reakcije na Matein video bile su uglavnom pozitivne, a dok jedni smatraju da je oskudna odjeća neprimjerena, drugi brane pravo na izbor. Mnogi su prihvatili šalu i podržali poruku. "Živjele tange", napisao je jedan korisnik, dok se drugi složio: "Nek nosi tko što hoće, slažem se". Bilo je i onih koji su se nadovezali na humor, predlažući nudističke plaže kao rješenje.